الأمم المتحدة تحقق في مقبرة جماعية مفترضة بإيزيوم الأوكرانية

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قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، إنها تريد "قريباً جداً" إرسال بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية التي تحررت، للتحقيق في ادعاء السلطات الأوكرانية اكشاف مقبرة جماعية فيها
أعلنت أوكرانيا العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي.
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
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