الأمم المتحدة تحقق في مقبرة جماعية مفترضة بإيزيوم الأوكرانية

أوكرانيا تعلن اكتشاف "مقبرة جماعية" في إيزيوم بعد استعادتها من الروس

أعلنت أوكرانيا العثور على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي.