 الأمم المتحدة تحقق في مقبرة جماعية مفترضة بإيزيوم الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 16.09.2022

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DW الأخبار

الأمم المتحدة تحقق في مقبرة جماعية مفترضة بإيزيوم الأوكرانية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، إنها تريد "قريباً جداً" إرسال بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية التي تحررت، للتحقيق في ادعاء السلطات الأوكرانية اكشاف مقبرة جماعية فيها

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