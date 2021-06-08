 الأمم المتحدة تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأمم المتحدة تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان تحذيرا من قدرة هذه الخوارزميات على إلحاق الضرر بحقوق الانسان وكرامته بشكل كبير.

صورة رمزية متخيلة للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي بات حاضرا في كل مجالات الحياة اليومية من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) من أن التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع "محاذير فعالة".

مختارات

وأعرب فولكر تورك في بيان مقتضب عن "قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي على إلحاق الضرر". وتابع القول بأن "كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان في خطر كبير". ووجه تورك "دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات من أجل أن تطور سريعا محاذير فعالة".

وأكد "نتابع هذا الملف عن كثب، سنقدم خبرتنا في مجالات محددة وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محوريا في تطور هذا الملف".

وحضت عشرات الدول بينها الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على وضع تنظيماتلتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذرة من "عواقب غير مرغوب فيها". وأعرب النص الذي وقعته أكثر من ستين دولة، عن مخاوف متعلقة بـ "مسألة الانخراط البشري" إضافة إلى "انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية" و"العواقب غير المقصودة المحتملة".

كشف المستدرجين باستخدام الذكاء الاصطناعي

غير أن الذكاء الاصطناعي بات حاضرا في كل مجالات الحياة اليومية من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن، وبات ساحة المعركة الجديدة لعمالقة الإنترنت، مع تصدر مايكروسوفت التي تقدمت على كل الشركات المنافسة باستثمار المليارات في تطوير "تشات جي بي تي".

ويعد الذكاء الاصطناعي بثورة حقيقية في عمليات البحث على الإنترنت واستخدامات كثيرة أخرى ما زال يتحتم استكشافها. غير أن الخبراء يحذرون من أنه يطرح كذلك مخاطر مثل انتهاك الحياة الخاصة وخلل في الخوارزميات وغيرها، تستدعي تنظيم هذا القطاع، وهو ما يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات. وتعتزم ديموقراطيات عديدة وضع تشريعات لهذا القطاع.

في الوقت الحالي، يحتل الاتحاد الأوروبي موقعا مركزياً في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة مع العمل على مشروع قانون يعرف بـ"إيه آي أكت" أو "قانون الذكاء الاصطناعي" قد تنتهي صياغته نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضع سنوات.

ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)

  • Codi, ein interaktiver Storytelling-Roboter für Kinder

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    كودي يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    الروبوت المخصص للأطفال كودي، أحد المعروضات المثيرة لاهتمام الجمهور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس. ويمّكن الروبوت الوصول إلى مئات المقاطع الموسيقية والقصص والمواضيع التعليمية. يتمتع كودي بالذكاء الاصطناعي الذي يساعده على تعديل تعامله مع الطفل اعتماداً على سلوك استخدام الطفل، كما تكشف شركة بيلار ليرنينغ المصنعة له.

  • Das Fahrzeuginnere des E-Autos M-Byte des chinesischen Herstellers Byton

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تيسلا وبي أم دبليو لجذب اهتمام الأطفال

    تقدم شركة بيتون الصينية لوحة فيديو ضخمة بقياس 48 بوصة كلوحة قيادة لسيارتها الكهربائية من نوع M-Byte. وبمثل هذه الشاشة الكبيرة يتضح أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبيع المحتويات التعليمية في المستقبل على قدم المساواة مع أهمية بيع سيارتها الإلكترونية. تتيح الشاشة الصغيرة خلف المقود في الوسط الوصول إلى أغلب وظائف التحكم.

  • Harley Davidson's Elektromotorrad LiveWire

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    دراجة كهربائية

    في دورة معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس لهذا العام طرحت شركة هارلي دافيدسون دراجتها الكهربائية لايف واير. يُمكن هارلي بالفعل طلب الماكينة الإلكترونية مسبقاً، إذ تبلغ التكلفة أقل بقليل من 30 ألف دولار. وتكفي بطاريتها للقيادة لمسافة 170 كلم داخل المدن أو على الطرق السريعة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.

  • Eine Air 100 Selfie-Drohne

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    عصا سيلفي محلقة!

    مكّنت مجموعة من المهندسين المبتكرين الصينيين والإيطاليين عشاق الصور من الانتقال من عصي السيلفي العادية إلى أجهزة السيلفي المحلقة. وتسمى الطائرات بدون طيار الجيب مع كاميرات متكاملة Air 100 و Air Zen و Air Duo. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات في الأسواق على نطاق واسع هذا العام، أولاً في كندا والولايات المتحدة، ومن ثم في السويد وفنلندا واليونان وعشرات الدول الأخرى.

  • Samsung Bot Care, ein Roboter zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت للعناية بالصحة

    ترغب شركة سامسونغ العملاقة هي الأخرى في تأمين حصتها في سوق تقنيات مراقبة الصحة. ولهذا فقد طرحت في معرض لاس فيغاس روبوتها بوت كير لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة. على سبيل المثال يمكن أن يسجل الروبوت البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.

  • Somnox Schlaf-Roboter

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت المساعدة على النوم

    وداعاً للأرق وسهر الليالي! هذا ما يعد به الروبوت Somnox لمساعدة الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحدة. كما تنبعث منه الأصوات المناسبة للنوم أو للاستيقاظ. ويمكن أن يكون الرفيق المثالي للكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم.

  • Aurora Eyetracker-Modul der Firma Ganzin aus Taiwan

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تتبع حركات العين

    تتمتع شركة غانزين التايوانية بدعم كبار الباحثين في مجالات علم النفس والعلوم السلوكية. الهدف من وحدة تتبع حركة العيون الجديدة آورورا إلى رفع إمكانات العين البشرية باعتبارها الواجهة النهائية للعالم الرقمي. ويمكن التحكم في مجموعة متنوعة من الوظائف من خلال حركات العين.


مواضيع ذات صلة

Germany warns: AI arms race already underway

ألمانيا تحذر من سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي 08.06.2021

دخل العالم فعليا مرحلة جديدة من السباق على التسلح والحروب حيث بات للذكاء الاصطناعي دور كبير خاصة وأنه يجعل الجيوش أكثر فعالية وبالطبع أكثر ذكاء. لكن إذا لم يتم وضع قواعد، فإن هذا السباق قد يخرج عن السيطرة ويهدد العالم.

ARCHIV - HANDOUT - Eine bewaffnete Drohne vom Typ MQ-9A Reaper der U.S. Air Force während «Operation Enduring Freedom» im Irak. Foto: Staff Sgt. Brian Ferguson/U.S. Air Force (Achtung Redaktionen: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle Foto: Staff Sgt. Brian Ferguson/U.S. Air Force ; zu: Bericht: Weltweit mehr als 400 US-Drohnen abgestürzt vom 21.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الطائرات المسيرة..هل يمكن ضبط هذا النوع الجديد من التسلح؟ 04.07.2021

تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.

Who has taken that picture?: PRABHAKAR When was the picture taken ?: 30/31-08-2021 Where was the picture taken ?: GUWAHATI/TINSUKIA picture description: (What we can see in the picture, name etc.)---The flood situation in Assam remained grim on Tuesday with one more death reported and around 5.74 lakh people affected in 22 of the state's 34 districts. Water level; of the Brahmaputra river is rising in many parts of the state. Nearly one thousand villages are under water in the current flood.

دعوات أممية لجعل "الظروف البيئية" سببا لقبول طلبات اللجوء 13.09.2021

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى فتح قنوات لقبول اللاجئين النازحين بسبب ظروف البيئة والمناخ، فيما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره على التحديات الجديدة في النضال من أجل حقوق الإنسان.