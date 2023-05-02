 الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان | DW الأخبار | DW | 02.05.2023

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الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان

حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.

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