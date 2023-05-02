الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان

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حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.
فر قرابة 330 ألف شخص من السودان ، منهم أكثر من مائة ألف إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، وفقا للأمم المتحدة التي تتوقع أن يتفاقم عدد النازحين في الأفق المنظور.
تقترب عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان من نهايتها، في وقت تشهد الخرطوم قصفاً من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين.
شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.
تقترب هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من الانتهاء فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في العاصمة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية، فيما أعلن الصليب الأحمر عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية.
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