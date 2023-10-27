 الأمم المتحدة تحذر بأن "العديد من الأشخاص سيموتون قريبا" جراء حصار غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأمم المتحدة تحذر بأن "العديد من الأشخاص سيموتون قريبا" جراء حصار غزة

مع ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر حصار غزة وإمكانية موت المزيد من الناس هناك. فيما أشارت الصحة العالمية إلى تقديرات وجود حوالي ألف جثة تحت الأنقاض.

قطاع غزة

الأونروا: "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد".

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" جراء الحصار الإسرائيلي المُحكم على غزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع "تنهار".

مختارات

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات   الحصار المفروض على قطاع غزة"، مضيفا أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

فيما قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستيغز إن من المتوقع عبور  ثماني شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية  والأدوية والمياه إلى قطاع غزة، الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وذلك في الوقت الذي تعيق فيه مشكلات فنية وسياسية وأمنية نقل المساعدات. وأضافت هاستينغز للصحفيين في جنيف "سجلنا دخول نحو 74 شاحنة. نتوقع ثماني شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم".

الصحة العالمية: تقديرات بوجود 1000 جثة

إلى ذلك، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن المنظمة تلقت تقديرات بوجود 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردّاً على سؤال حول عدد القتلى في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد". ولم يحدد المصدر.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ترتكب في  النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.  وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردّاً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي أيضا إلى جرائم حرب".

يذكر أن حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ارتفاع حصيلة القتلى

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 40 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة مستهدفة أبنية سكنية مأهولة. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقبل ذلك أفادت الوزارة بمقتل 15 فلسطينيا بينهم صحفي، في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على منازل في خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشل مسعفون وعمال إنقاذ عدد من القتلى من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون في مدينة غزة، بينما قتل شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط القطاع. ولم تُؤكد من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

يأتي ذلك فيما  شنت قوات إسرائيلية بالدبابات توغلا بريا قصيرا  على شمالي قطاع غزة الليلة الماضية، في ظل تلويح بغزو بري متوقع على نطاق أوسع.

وأظهرت أخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة وعي تابعة لحركة حماس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 7028 من بينهم 2913 طفلا ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن إسرائيل قصفت قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 33 طن من المتفجرات ألقيت على كل كيلومتر مربع منذ السابع من الشهر الجاري.

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

ف.ي/ و.ب/ ع.غ (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • مقاتلون من حماس

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    هجوم مفاجئ من حماس

    في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

  • نقل جرحى إسرائيليين إلى المستشفيات

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين

    الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

  • جانب من الدمار في إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    إسرائيل تتوعد بالرد

    أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

  • قصف إسرائيلي على غزة

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    المأساة كذلك في غزة

    في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

  • ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    الغرب يدعم إسرائيل

    ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

  • انقسام عربي

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    انقسام عربي

    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

  • ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".


مواضيع ذات صلة

Israeli armoured vehicles take part in an operation, as the conflict between Israel and Hamas continues, at a location given as the northern Gaza Strip in this still image taken from handout video released October 26, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

إسرائيل تنفذ عملية عسكرية ليلية "محددة الهدف" في قطاع غزة 27.10.2023

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه "عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس، بدون تكبد إصابات. فيما تراجع تأييد الإسرائيليين للتوغل البري، وفق استطلاع للرأي.

23.10.2023+++ Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, nimmt Teil am Rat fuer Aussenbeziehungen in Luxemburg. Hier bei einem Pressestatement vor Beginn der Sitzung. Luxemburg Luxemburg *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, takes part in the Council on Foreign Relations in Luxembourg Here at a press statement before the start of the meeting Luxembourg Luxembourg Copyright: xThomasxKoehlerx

من نيويورك.. بيربوك تدعو لفتح "نوافذ إنسانية" في قطاع غزة 24.10.2023

قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن هناك حاجة في الحرب بين إسرائيل وحماس لفتح "نوافذ إنسانية" وإلى إتاحة فترات راحة إنسانية لتوفير الرعاية للسكان. يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب نقص الماء والغذاء بغزة.

17.10.2023**EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinians evacuate a victim following an Israeli airstrike on Rafah, in the southern Gaza Strip on October 17, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. Relief convoys which have been waiting for days in Egypt were on October 17, headed towards the Rafah border crossing with the besieged Palestinian enclave of Gaza, aid officials said, as thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip, entered southern Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in Gaza on October 8. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماس 27.10.2023

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده تتعامل بنوع من الحذر مع أرقام الضحايا الفلسطينيين التي تعلن عنها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيما أكدت الأونروا و هيومن رايتس ووتش صحة الأرقام.