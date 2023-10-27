الأمم المتحدة تحذر بأن "العديد من الأشخاص سيموتون قريبا" جراء حصار غزة

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" جراء الحصار الإسرائيلي المُحكم على غزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع "تنهار".

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة"، مضيفا أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

فيما قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستيغز إن من المتوقع عبور ثماني شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة، الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وذلك في الوقت الذي تعيق فيه مشكلات فنية وسياسية وأمنية نقل المساعدات. وأضافت هاستينغز للصحفيين في جنيف "سجلنا دخول نحو 74 شاحنة. نتوقع ثماني شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم".

الصحة العالمية: تقديرات بوجود 1000 جثة

إلى ذلك، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن المنظمة تلقت تقديرات بوجود 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردّاً على سؤال حول عدد القتلى في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد". ولم يحدد المصدر.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردّاً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي أيضا إلى جرائم حرب".

يذكر أن حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ارتفاع حصيلة القتلى

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 40 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة مستهدفة أبنية سكنية مأهولة. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقبل ذلك أفادت الوزارة بمقتل 15 فلسطينيا بينهم صحفي، في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على منازل في خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشل مسعفون وعمال إنقاذ عدد من القتلى من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون في مدينة غزة، بينما قتل شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط القطاع. ولم تُؤكد من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

يأتي ذلك فيما شنت قوات إسرائيلية بالدبابات توغلا بريا قصيرا على شمالي قطاع غزة الليلة الماضية، في ظل تلويح بغزو بري متوقع على نطاق أوسع.

وأظهرت أخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة وعي تابعة لحركة حماس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 7028 من بينهم 2913 طفلا ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن إسرائيل قصفت قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 33 طن من المتفجرات ألقيت على كل كيلومتر مربع منذ السابع من الشهر الجاري.

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

ف.ي/ و.ب/ ع.غ (د ب ا، رويترز، ا ف ب)