 الأمم المتحدة تحذر: أكثر من 400 ألف دخلوا في مجاعة في تيغراي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2021

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الأمم المتحدة تحذر: أكثر من 400 ألف دخلوا في مجاعة في تيغراي

على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي المضطرب بشمالي إثيوبيا، داعية المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الاثيوبية.

الأمم المتحدة تحذر من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي (الصورة من 8/5/20221)

الأمم المتحدة تحذر من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي.

حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف شخص "دخلوا في مجاعة" في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حربا منذ ثمانية أشهر. 

مختارات

رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن أن إريتريا ستسحب قواتها من المناطق الحدودية لتيغراي. هذا فيما وثقت الأمم المتحدة أكثر من 516 حالة اغتصاب سجلتها خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي، مشددة أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ"تحرّك منسّق" للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص إلى أوضاع حقوق الإنسان في الصين وروسيا وفي إقليم تيغراي بإثيوبيا.

فاجأ التصعيد بين أديس أبابا وإقليم تيغراي العالم، خصوصا وأن الذي أطلق الحملة العسكرية من جانب الحكومة المركزية هو أبيي محمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، مما جعل الإعلام الألماني يتساءل عما إذا كان أبيي قد خدع العالم؟

افريقيا غير مستقرة سياسيا، فهناك الكثير من الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال عن دول خط حدودها الاستعمار الأوروبي. تيغراي في أثيوبيا ليست سوى مثالا عن تلك الرغبة. في التقرير عدد من الأمثلة عن مناطق تريد الانفصال.

وعرف النزاع في تيغراي منعطفا رئيسيا الاثنين مع إعلان القوات المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" استعادة السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم. وقالت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي إن القوات الإثيوبية دمرت خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام أمس الجمعة (الثالث من يوليو/ تموز 2021) خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر إن الوضع "تدهور بشكل كبير".

وأضاف "نقدر أن أكثر من 400 ألف شخص دخلوا في مجاعة وأن 1.8 مليون آخرين باتوا على عتبة المجاعة. البعض يقول إن الأعداد أكبر من ذلك. ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد". وشدد على أن "حياة عدد كبير من الأشخاص (في تيغراي) رهن بقدرتنا على إيصال المواد الغذائية وأدوية إليهم. يجب أن نصل إليهم الآن وليس الأسبوع المقبل. الآن".

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ورفضت إثيوبيا الجمعة اتهامها بأنها تخطط لمنع دخول المساعدات إلى تيغراي بعدما سيطر المتمردون عليه. وقال نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين لدبلوماسيين اجتمع بهم في فندق بالعاصمة أديس أبابا الجمعة إن "التلميح إلى أننا نخطط لخنق شعب تيغراي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب هو أمر خارج حدود المقبول".

وأضاف أن المسؤولين الإثيوبيين "يبذلون كل جهد ممكن لانتشال" أهالي تيغراي "من الوضع المريع الذي هم فيه". وحضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الجمعة المتمردين الذين باتوا يُسمون "قوات الدفاع عن تيغراي"، على "الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار" سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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المتمردون في تيغراي يستعيدون السيطرة على عاصمة الاقليم

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