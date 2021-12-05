الأمم المتحدة تتهم طالبان بارتكاب عشرات الإعدامات وتجنيد الصبية والاعتقالات

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (14 كانون الأول/ ديسمبر 2021) إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين في قوات الأمن الوطنية الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة وغيرهم قتلوا منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس/ آب الماضي في أفغانستان. وذلك إضافة إلى أن 50 آخرين على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، وهو عدو أيديولوجي لطالبان، قتلوا شنقاً أو بواسطة قطع الرأس. كما وثقت الأمم المتحدة 59 احتجازاً غير قانوني لأشخاص وجهت إليهم تهديدات.

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وأعربت المنظمة الأممية عن "قلقها" مما اعتبرتها "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء"، ارتكبت بحقهم مشددة على أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها. عطفا عن تجنيد الصبية الصغار.

وجاء على لسان نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء إنه ومن "بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".

وأضافت في كلمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحفيين اثنين قتلوا منذ أغسطس/ آب. كما أعربت ندى الناشف عن قلقها "بوجه خاص" بشأن " "سلامة القضاة وممثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)