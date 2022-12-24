 الأمم المتحدة تتحدث عن "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2023

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الأمم المتحدة تتحدث عن "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان

قالت الأمم المتحدة إن أمينة محمد، نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية نقلت إلى مسؤولي طالبان قلقها بشأن انتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان، وذلك خلال زيارة نادرة لقندهار، معقل الحركة المتشددة في جنوب البلاد.

صورة من الأرشيف لسيدات أفغانيات يتظاهرن للمطالبة بحقهن في التعليم (22/12/2022)

صورة من الأرشيف لسيدات أفغانيات يتظاهرن للمطالبة بحقهن في التعليم

أعلن متحدّث باسم الأمم المتحدة أنّ الاستثناءات الأخيرة من القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء في أفغانستان "ليست كافية" بالنظر إلى "التراجع الهائل" لحقوقهنّ، في تصريح أعقب زيارة لكابول أجراها مسؤولون أمميّون كبار.

مختارات

للمرة الأولى منذ عودتها للحكم في الصيف قبل الماضي تعترف حركة طالبان بأنها نفذت عمليات جلد بحق عشرات الأشخاص، بينهم نساء، في ولايتين مختلفتين.

مع مطلع العام الجديد وجهت الأمم المتحدة نداءاً عاجلاً لجمع الأموال اللازمة لدعم السكان في أفغانستان، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ومتدهورة. لكن المانحين في مأزق بين دعم المدنيين وتثبيت حكم طالبان.

والجمعة (21 كانون الثاني/يناير 2023)، اختتم وفد رفيع يضمّ خصوصا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والأمينة التنفيذيّة للهيئة الأمميّة لشؤون المرأة سيما بحوث زيارة استغرقت أربعة أيّام لكابول وقندهار. وقالت محمد التي التقت بعضا من قادة طالبان في بيان "رسالتي واضحة: رغم أنّنا نُقرّ بالاستثناءات المهمّة التي تمّت، فإنّ القيود تُعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات خدماتهن".

منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودا صارمة على الأفغانيات، شملت استبعادهن عن الوظائف العامة ومنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات أو الذهاب إلى الحدائق.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، منعت طالبان المنظمات غير الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات، ما دفع عددا كبيرا منها إلى تعليق أنشطتها. ورغم ذلك تمكّن بعض تلك المنظمات من استئناف الأنشطة جزئيا بعد تلقي تأكيدات من السلطات بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "واضح أننا شهدنا تراجعا كبيرا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات. بعد ذلك، لم يعد من الكافي رؤية خطوات قليلة إلى الأمام".

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وأعربت أمينة محمد عن أسفها لأنه "في الوقت الحالي أفغانستان تنعزل وسط أزمة إنسانية رهيبة في أحد البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ"، مؤكدة أن أي مساعدة إنسانية فعالة تتطلب "وصولا كاملا وآمنا وبلا عوائق لجميع العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم النساء".

كذلك التقى الوفد عددا من الجهات الفاعلة الرئيسية من المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

وقالت سيما بحوث في بيان "لقد شهدنا صمودا استثنائيا. لا شك لدينا أبدا في شجاعة النساء الأفغانيات ورفضهن لمحوهنّ من الحياة العامة".

جاءت هذه الزيارة إلى أفغانستان في أعقاب سلسلة من "المشاورات الرفيعة المستوى" في دول عدة في المنطقة وفي الخليج وآسيا وأوروبا. وقالت الأمم المتحدة إنه تمت خلال هذه الاجتماعات الموافقة على مبدأ تنظيم مؤتمر دولي حول النساء والفتيات في العالم الإسلامي في آذار/مارس 2023.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في قندهار أن نائب الحاكم مولوي حياة الله مبارك أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة طالبان تريد إقامة علاقة قوية مع العالم ورفع العقوبات عن قادتها وأن تتمكن من إرسال سفير إلى الأمم المتحدة. وأرجأت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر وللمرة الثانية قرارا بشأن احتمال ارسال إدارة طالبان سفير إلى نيويورك. ويخضع عشرات من قادة الحركة النتشددة لعقوبات الأمم المتحدة.

ولم تعترف أي حكومة رسميا بإدارة طالبان منذ استيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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