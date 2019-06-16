 الأمم المتحدة تتحدث عن ″أدلة كافية″ تربط ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي | أخبار | DW | 19.06.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تتحدث عن "أدلة كافية" تربط ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي

ذكر تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/dpa/SPA)

رصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان "أدلة ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي. وكتبت أنييس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم (الأربعاء 19 يوينوم حزيران في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط".

Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

الصحفي جمال خاشقجي

تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ودعت كالامارد الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقالت كالامارد إن قتل خاشقجي يشكل "إعداما خارج إطار القضاء" مشيرة الى أن غوتيريش "يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)

 

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.


 

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خبيرة أممية: محاكمة المتهمين بمقتل خاشجي يجب أن تكون علنية

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مراسلون بلا حدود: تزايد مناخ العداء للصحفيين حتى في الغرب

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي إن العداء الذي يظهره القادة السياسيون حول العالم نحو الصحفيين يعرض الإعلام للخطر بصورة متزايدة. ورأى التقرير أن قتل خاشقجي بعث بـ"رسالة قاسية للصحفيين خارج حدود السعودية". (18.04.2019)  

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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

شخصيات كثيرة عبر العالم ترغب في نهاية قضية خاشقجي بأسرع وقت نظراً لكمّ الإحراج الذي تتعرض له، لكن مع كلّ تسريب جديد تعود القصة للحياة من جديد. من هم هؤلاء الذين حاصرتهم القضية؟ (22.11.2018)  

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