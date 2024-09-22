الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا واعدا من أجل مستقبل البشرية

تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاقا من أجل مستقبل البشرية وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يخلق "ثقة جديدة في المنظمة الدولية" ويضع التزامات عدة في مجال التغيّر المناخي ومركزية حقوق الإنسان.

تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2024) "ميثاقا من أجل المستقبل" يهدف إلى رسم "مستقبل أفضل" للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بينها روسيا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق في عام 2021 فكرة "قمة المستقبل" التي قُدّمت على أنّها "فرصة فريدة" لتغيير مسار تاريخ البشرية.

وقال غوتيريش الأحد بعد إقرار النص "لقد فتحنا الباب، وعلينا الآن جميعا عبوره، لأن الأمر لا يتعلق بسماع واحدنا الآخر فحسب بل أيضا بالتحرك". وقبل انطلاق القمة، أشار غوتيريش الى بعض الإحباط، إذ دعا الدول إلى إظهار "البصيرة" و"الشجاعة" وأيضا "أقصى الطموح" لتعزيز المؤسسات الدولية "التي عفا عليها الزمن" ولم تعد قادرة على الاستجابة بفعالية للتهديدات الراهنة.

وكمقدّمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء، يتوقع أن يحضر عشرات رؤساء الدول والحكومات هذه القمة التي انطلقت الأحد وتستمر حتى الاثنين.

معارضة روسية

وبعد مفاوضات شاقة حتى اللحظة الأخيرة، أبدت روسيا معارضتها للنص الأحد، لكن ذلك لا يعني أنّها حالت دون اعتماده. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: "لا يمكن اعتبار ذلك تعددية. هذا النص لا يرضي أحدا".

لكن الرد جاء سريعا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصف من على منبر الأمم المتحدة الميثاق بأنه "بوصلة"، وقال لصحافيين إنه أمر "مزعج" أن روسيا "لا تريد أن تسلك المسار الذي اختارته بقية العالم".

وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة "لا يمكنها التدخل" في الشؤون "الداخلية" للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.

وفي الميثاق، يلتزم القادة تعزيز النظام المتعدّد الأطراف لـ "مواكبة عالم متغيّر" و"حماية حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية" المهدّدة بـ "أزمات متواصلة". وبحسب النصّ، يؤمن هؤلاء القادة "بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".

يعرض الميثاق 56 "إجراء" في مجالات تراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام صورة من: Erik McGregor/picture alliance

أفكار جديدة

ويعرض الميثاق في أكثر من عشرين صفحة، 56 "إجراء" في مجالات تراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، أو حتى مكافحة تغير المناخ ونزح السلاح وتطوّير الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق أكّد ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية أنّه حتى لو كانت هناك بعض "الأفكار الجيّدة، فهذه ليست وثيقة ثورية لإصلاح التعددية بشكل كامل بناء على ما كان قد دعا إليه أنطونيو غوتيريش".

ويشاركه دبلوماسيون هذا الرأي، إذ يعربون عن تبرّم وعدم اقتناع عندما يُسألون عن الأهداف التي وضعها هذا النص وتأثيره. ويستخدم أحد هؤلاء الدبلوماسيين عبارات مثل "باهت" و"مخيّب للآمال"، مضيفا "من الناحية المثالية كنا نأمل في أفكار جديدة".

"ثقة جديدة في المنظمة الدولية"

بدوره صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعول على أن الميثاق المستقبلي للأمم المتحدة الذي تم إقراره، سيخلق ثقة جديدة في المنظمة الدولية. وفي خطابه خلال قمة المستقبل التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في

الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة، قال شولتس في نيويورك الأحد: "في زمن يشهد توترات كبيرة وحالات من عدم اليقين، نحن بحاجة إلى ميثاق المستقبل أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تصميمه على المواجهة المشتركة لتحديات مثل الحرب وتغير المناخ والفقر والجوع والتهديدات الصحية العالمية والذكاء الاصطناعي:

وقال شولتس:" يمكن أن يكون ميثاق المستقبل بمثابة بوصلة لنا. بوصلة تشير إبرتها إلى تعاون وشراكة أقوى، وليس إلى المزيد من الصراعات والتفكك."

وأكد شولتس أن الميثاق يوضح "أن كل الحديث عن الانقسام والاستقطاب وعدم اليقين، لن يكون نهاية لأممنا المتحدة"، وأضاف: "لأننا ما زلنا نعمل معا. لأننا ما زلنا نثق ببعضنا البعض. لأننا ما زلنا نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولأننا ما زلنا على استعداد لمعاملة بعضنا البعض بالاحترام والإنصاف".

تطالب الدول النامية بالتزامات ملموسة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتسهيل حصول بعضها على تمويل للتعامل مع آثار التغيّر المناخي صورة من: Vanessa Carvalho/picture alliance

التزامات مهمة

وكانت مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض إحدى النقاط الحساسة في المفاوضات، حيث غابت الإشارة إلى "الانتقال" بعيدا من الوقود الأحفوري من مسودة النص على مدى أسابيع. وقال مادس كريستنسن، رئيس منظمة السلام الأخضر "غرينيبس"، "إنها إشارة إيجابية"، لكن "على القادة السياسيين تحويل هذه الوعود إلى أفعال".

ويعتبر دبلوماسي غربي أنّه رغم الانتقادات وضرورة عدم توقّع أن يؤدي هذا "الميثاق" إلى تحقيق السلام "بين عشية وضحاها"، فإنّه يشكّل "فرصة لتأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، رغم الإطار الجيوسياسي الصعب حاليا"، معربا في الوقت ذاته عن أمله بتعزيز الثقة بين الشمال والجنوب.

وتطالب الدول النامية بالتزامات ملموسة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتسهيل حصول بعضها على تمويل للتعامل مع آثار التغيّر المناخي. وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو "بالنسبة إلينا، التحديات ليست نظرية ولا بعيدة. إنها الحقيقة القاسية التي نواجهها كل يوم"، لذلك فإن "الميثاق يمنحنا أملا".

بدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ المشروع يتضمّن بعض "الالتزامات المهمّة" في مجال التغيّر المناخي، مرحّبة أيضا بعناصر تتعلّق بـ "مركزية حقوق الإنسان".

لكن مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة غير الحكومية لويس شاربونو اعتبر أنّ "على قادة العالم أن يظهروا أنّهم مستعدّون للعمل لضمان احترام حقوق الإنسان".

ومهما كان مضمونه، يبقى "الميثاق" وملاحقه (الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة) غير ملزم، ما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه بينما تسجّل انتهاكات يومية لبعض المبادئ المطروحة، مثل حماية المدنيين في النزاعات. وقال غوتيريش السبت "الأمر متروك لنا لبثّ الروح في هذه النصوص. لتحويل الكلمات إلى أفعال، ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على طريق أفضل".

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)