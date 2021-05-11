الأمم المتحدة تبدي "قلقاً كبيراً" حيال التصعيد في القدس

أبدت الأمم المتحدة الثلاثاء (11 مايو/أيار 2021)، "قلقا كبيرا" حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وإسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أمام الصحافيين في جنيف "ندين كافة أشكال العنف وكافة أشكال التحريض على العنف والانقسامات القومية والاستفزازات".

وتابع أن قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تسمح بحرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات"، مشيرا إلى أنّه "لا يجب استخدام القوة ضد من يمارسون حقوقهم سلميا".

وأشار المتحدث كولفيل إلى أن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قلق خصوصا بشأن تأثير العنف على الأطفال، مشددا على ضرورة "إخلاء سبيل الأطفال المعتقلين ... يجب تهدئة الأمور".

وتبادلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إطلاق النيران الكثيف الثلاثاء، بينما ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم إلى 25 قتيلا. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان عن انتشال ثلاثة قتلى من تحت أنقاض منزل سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة. وبحسب الوزارة، من بين القتلى تسعة أطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 100 جريح غالبيتهم أطفال.

إلى ذلك أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى ومفقودين في صفوف مقاتليها جراء القصف الإسرائيلي. سبق ذلك، إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 130 موقعا في قطاع غزة بما في ذلك استهداف 15 ناشطا فلسطينيا أغلبهم من حركة حماس.

في المقابل ، أعلنت إسرائيل أنه منذ أمس تم رصد إطلاق 250 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة وبلدات بالجنوب وعسقلان والقدس وأشدود.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصدى مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الآواخر من شهر رمضان لخطط مستوطنين للدخول إليه إذ أحيت إسرائيل الاثنين ذكرى "يوم توحيد القدس" أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967 وضمها.

وندّد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بالضربات الجوية "غير المسؤولة" التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة على حدّ وصفه، بينما أدانت الحكومة الألمانية الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قطاع غزة "بأشد عبارات الإدانة". وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "يتعلق الأمر بتصعيد لا يمكن تبريره بأي شي في ظل وضع متوتر".

وفي تصريح سابق أمس الاثنين، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر "لا شيء يبرر إطلاق صواريخ على السكان المدنيين الإسرائيليين"، معتبرا أن ما يحصل لن يؤدي "بالتأكيد الى حل النزاع" بل الى "تصعيد جديد لا حدود له". وأضاف "من واجب جميع الأطراف تجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".

و.ب/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)