الأمم المتحدة: المدنيون في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق"

حذرت الأمم المتحدة من الوضع "المرعب" الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب الحرب الدائرة هناك، فيما طالبت إسرائيل بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس.

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق يتفاقم"، متحدثا خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأربعاء السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2023). وقال تورك إنه بعد شهرين على "الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل ... ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي". ودعا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وإطلاق سراح جميع الرهائن الين أختطفتهم حماس.

وتشن إسرائيلحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ فيه منذ 27 تشرين الأول / أكتوبر مليات برية واسعة النطاق بدأت في، ردا على هجوم نفذته حركة حماس داخل أراضي الدولة العبرية في 7 تشرين الأول / أكتوبر. وقتل 16.248 شخصا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس. وفي إسرائيل، قتل 1.200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتفيد إسرائيل أن 138 رهينة اقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال الهدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 أفرج عنهم مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 240 سجينا فلسطينيا من سجونها. وأكد تورك أن "الوضع الإنساني كارثي" مضيفا أن "الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يتفاقم". وأشار إلى "مخاطر متزايدة" بوقوع "جرائم فظيعة" من إبادة وجرائم في حق الإنسانية وجرائم حرب.

ودعا إلى "اتخاذ تدابير بصورة عاجلة سواء من الطرفين المعنيين أو من جميع الدول وخصوصا تلك التي لديها نفوذ، لمنع وقوع مثل هذه الجرائم". كذلك، أعرب عن مخاوفه حيال "تصريحات تنزع الصفة البشرية" عن الأشخاص، أدلى بها "مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى حاليون أو سابقون، وكذلك ممثلون عن حماس"، مشددا على أن "التاريخ أثبت لنا إلى أين يمكن أن يقود هذا النوع من الكلام". وتابع "هذا ليس غير مقبول وحسب، بل يمكن لمحكمة مختصة اعتبار مثل هذه التصريحات ... بمثابة تحريض على ارتكاب جرائم فظيعة".

مطالب بالوصول للرهائن

من جهته، وجه الجيش الإسرائيلي اليوم "دعوة عاجلة" طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس" منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في بيان "بينما يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الرهائن إلى الوطن". وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، يجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الذين هم في أيدي حماس، 138 رهينة من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يومًا".

وكانتحركة حماس أخذت 240 رهينة إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على البلدات الحدودية الجنوبية في إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وفي 24 من تشرين الثاني/نوفمبر توصل الجانبان إلى اتفاق هدنة امتد لأسبوع أفرج بموجبه عن 105 من الرهائن لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا، كما أطلقت إسرائيل سراح 240 فلسطينيا كانوا في سجونها.

ميدانيا، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه عثر على مخبأ ضخم للأسلحة، بالقرب من مستشفى ومدرسة، في شمال قطاع غزة. وأعلن الجيش أنه تم العثور على "المئات من القنابل والقذائف الصاروخية المضادة للدبابات وعشرات من الصواريخ المضادة للدبابات وعشرات من العبوات الناسفة والصواريخ بعيدة المدى وعشرات من القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار هناك". وأضاف أنه "واحد من أكبر مخابئ الأسلحة" التي تم العثور عليها على الإطلاق في قطاع غزة. وكتب المتحدث باسم الجيش أن" البنية التحتية بأكملها للمسلحين تقع بالقرب من المباني السكنية، وسط السكان المدنيين". وأضاف "هذا دليل آخر للاستخدام السافر لسكان غزة، كدروع بشرية، من قبل حركة حماس".

أطباء بلا حدود: الإمدادات منخفضة بشكل خطير

في سياق متصل، حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم من وصول إمدادات الوقود والأدوية إلى "مستويات منخفضة بشكل خطير"، بمستشفى الأقصى في غزة، داعية إلى إنهاء الحصار على المنطقة الساحلية الفلسطينية. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أضافت المنظمة "يحتاج مئات المرضى إلى رعاية طارئة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر" لكن الإمدادات لا تصل إلى المستشفى " بسبب إغلاق الطرق".

وتابعت أنه "يجب رفع الحصار ويتعين توفير إمدادات ومساعدات إنسانية طبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة بكامله". ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في الأول من كانون الأول / ديسمبر، يتم نقل ما يتراوح بين 150 و200 شخص في المتوسط، إلى المستشفى، يوميا، مصابين بجروح جراء القتال.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ ا.ف/ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)