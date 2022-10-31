 الأمم المتحدة: الحرب تترك 80 بالمائة من اليمنيين بلا طعام! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2023

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الأمم المتحدة: الحرب تترك 80 بالمائة من اليمنيين بلا طعام!

تعد أزمة اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الانهيار الاقتصادي وأسعار الطعام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، ودعت المانحين إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3,9 ملايين شخص محتاجين في اليمن.

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يعتمد جزء كبير من اليمنين على المساعدات الإنسانية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت (الأول من نيسان/ أبريل)، أن 80 بالمائة من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

مختارات

وقال الصندوق الأممي، في بيان صحفي، إنه "في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد أزمة اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانيةوأكثرها رسوخًا في العالم".

وأفاد البيان بأنه "في عام 2023، يحتاج 21,6 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، و80 بالمائة من السكان لا يستطيعون وضعالطعامعلى المائدة، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع".

 ولفت البيان إلى أن" 5,5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أومعدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين".

تحذيرات من خطر تفشي المجاعة في اليمن

وأشار إلى أن هذه النسبة" تعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة، واصفا الأمر بأنه "مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية".

ودعا الصندوق الأممي المانحين إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3,9 ملايين شخص في اليمن، بخدمات دعم الصحة الإنجابية، بما في ذلك التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة للحد من وفيات الأمهات واعتلالهن، إضافة إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات، وحزم الطوارئ المنقذة للحياة للأشخاص النازحين حديثًا بسبب استمرار انعدام الأمن.

وحذر الصندوق من أن نقص التمويل المزمن يعرّض هذه الرعاية للخطر، ويضطر أكثر من 90 مرفقًا للرعاية الصحية إلى الإغلاق إذا تعذر تأمين الأموال.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)

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