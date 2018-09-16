 الأمم المتحدة: إننا نخسر ″الحرب ضد المجاعة″ في اليمن | أخبار | DW | 22.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الأمم المتحدة: إننا نخسر "الحرب ضد المجاعة" في اليمن

قالت الأمم المتحدة إن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، محذّرة من الاقتراب من "نقطة اللاعودة" في البلد الذي فيه أكثر من 22 مليون شخص بحاجة للمساعدة، بينهم ملايين الأطفال مهددون بالموت جوعاً.

Hungersnot in Jemen (picture alliance/dpa/Unicef/NOTIMEX)

أعلن مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، أنّ الأمم المتحدة تخسر "الحرب ضد المجاعة" في اليمن. وقال لووكوك "الوضع قاتم جدا. نحن نخسر حربنا ضد المجاعة. والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة".

وشدّد المسؤول الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من بريطانيا بالقول "قد نقترب من نقطة اللاعودة التي سيكون بعدها مستحيلاً تجنُّب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد".

مختارات

تحاول الأمم المتحدة إنشاء جسر جوي طبي لنقل آلاف المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وذلك في مسعى لعلاج هؤلاء المرضى في خضم حرب خلفت آلاف القتلى وملايين المهددين بالمجاعة. (16.09.2018)

طالب مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الحكومة اليمنية والتحالف بتخفيف القيود على دخول الغذاء والوقود عبر موانئ اليمن، محذراً من أن عشرة ملايين إنسان قد يواجهون خطر المجاعة نهاية العام. (25.05.2018)

وأشار لووكوك إلى أنّ اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحًا أنّ "هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة" في اليمن، منهم "18 مليونًا" يعانون من "انعدام الأمن الغذائي". ولفت إلى أنّ "أكثر من 8 ملايين" يعانون من "انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية"، مشددًا على أنهم "يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة".

وأكّد لووكوك على ضرورة أن يقوم مجلس الامن بدعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق استقرار" اقتصادي، وذلك "لتجنّب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس". وأضاف أنه يجب على المجلس أيضًا أن يدفع الجهات الفاعلة إلى "السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا" عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم "جسر جوّي" لعمليات الإجلاء الطبي.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نحو 2200 طفل. وبحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 68 في المئة منذ 2015، العام الذي بدأ فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية عملياته ضد المتمردين الحوثيين الشيعة. وقبل يومين، حذّرت منظّمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية من أنّ خمسة ملايين طفل في هذا البلد معرّضون لخطر الموت جوعاً.

وقالت المنظمة في تقرير إنّ الهجوم الذي تشنه قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على الحُديدة شمال غرب صنعاء سيزيد عدد الأطفال المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون طفل. وقالت هيلي ثورننغ شميدت، المديرة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" إن الحرب في اليمن "تهدّد بقتل جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين الذين يواجهون أخطارا متعددة من القنابل إلى الجوع وأمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا".

وكان مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي قد حذّر من أن "الوقت بدأ ينفد" لمنع وقوع "مجاعة مدمرة" في اليمن، وأضاف أنه "لا يمكننا تحمل أي تعطيل" لتوزيع المساعدات الإنسانية على "الضحايا الأبرياء للنزاع".

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ - أ ف ب)

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، هكذا توصف الأوضاع في اليمن. هجمات عسكرية لم تجر وراءها غير ضحايا حرب ومآسي ستنهي عامها الرابع. أزمات إنسانية وسط تنديد دولي يحذر من فداحة الوضع الذي لا يشهد تحسنا ملحوظا. (05.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Ärzte ohne Grenzen verlassen den Jemen

سعي أممي لإنشاء جسر جوي طبي من صنعاء 16.09.2018

تحاول الأمم المتحدة إنشاء جسر جوي طبي لنقل آلاف المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وذلك في مسعى لعلاج هؤلاء المرضى في خضم حرب خلفت آلاف القتلى وملايين المهددين بالمجاعة.

Jemen Krieg | unterernährte Kinder

منظمة: حرب الحديدة تضع خمسة ملايين طفل في مواجهة الجوع 19.09.2018

العمليات الحربية في محافظة الحديدة المستمرة منذ أشهر تضع مليون طفل إضافي باليمن في مواجهة خطر المجاعة، حسب منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية والتي حذرت من مغبة استمرار التدهور الوضع الإنساني للأطفال والنساء والمرضى.

Yemen - al-Hudaida. Soldat

84 قتيلا في معارك في غرب اليمن غداة فشل محادثات السلام بجنيف 09.09.2018

قتل 84 عنصرا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الساعات الـ 24 الماضية في معارك عنيفة جرت في محيط مدينة الحديدة، غداة فشل محادثات السلام في جنيف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  