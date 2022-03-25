 الأمم المتحدة .. أكثر من 3،9 لاجئ أوكراني منذ انطلاق الحرب | DW الأخبار | DW | 28.03.2022

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الأمم المتحدة .. أكثر من 3،9 لاجئ أوكراني منذ انطلاق الحرب

نزح أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا.

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