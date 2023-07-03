الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز تخرج من بطولة ويمبلدون للتنس

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خرجت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز من بطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها أمام منافستها الأوكرانية. ويليامز دخلت المباراة وهي تعاني من إصابة في الساق ورغم ذلك استبسلت في الأداء.
دخلت التونسية أنس جابر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حققت التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، لتصير أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.
"لقد ظهرت بمستوى قمة قبيل ويمبلدون"، قالت وسائل إعلام ألمانية عن فوز النجمة التونسية أنس جابر ببطولة برلين للملاعب العشبية. وأظهرت "وزيرة السعادة" إنسانيتها بجانب تفوقها الرياضي وجلبت معها البهجة في ملعب شتيفي غراف.
حكم القضاء البريطاني على نجم كرة المضرب السابق، الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي. الاتحاد الألماني للعبة كان قد أعلن عن دعمه لبيكر، قبل صدور الحكم.
كشف لاعب التنس البريطاني آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) عن سرقة خاتم زواجه مع حذاء التنس الخاص به، موجهاً نداء لإعادة المسروقات.
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