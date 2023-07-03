 الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز تخرج من بطولة ويمبلدون للتنس | DW الأخبار | DW | 04.07.2023

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الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز تخرج من بطولة ويمبلدون للتنس

خرجت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز من بطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها أمام منافستها الأوكرانية. ويليامز دخلت المباراة وهي تعاني من إصابة في الساق ورغم ذلك استبسلت في الأداء.

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