الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز تخرج من بطولة ويمبلدون للتنس

بريطانيا..السجن لنجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر

حكم القضاء البريطاني على نجم كرة المضرب السابق، الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي. الاتحاد الألماني للعبة كان قد أعلن عن دعمه لبيكر، قبل صدور الحكم.