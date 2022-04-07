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الأمراض الرئوية السائدة ما بين العلاج والوقاية

الربو هو مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية، مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية لدى الناس من مختلف الاعمار. ورغم أنه يمكن السيطرة على أعراضه بشكل طبيعي، إلا أنه يظل حالة خطيرة يمكن أن تسبب عدة مضاعفات.