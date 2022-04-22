 الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية | جميع المحتويات | DW | 22.04.2022

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علوم وتكنولوجيا

الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

تحتل الطاقة الشمسية تدريجياً أهمية كبيرة في تلبية احتياجات الإنسان اليومية من الطاقة. هذا النوع من الطاقة يتمتع بثمنه المناسب وحفاظه على البيئة. ألبوم الصور يسلط الضوء على الأماكن الأكثر غرابة للألواح الشمسية.

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م


  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م