الألم لمكافحة الألم

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الباحثون يعملون على بدائل لمسكنات الألم. وأحد العلاجات الجديدة الصدمات الكهربائية الخفيفة في اليد التي تنظم التحفيز المفاجئ في جذع الدماغ. والتحفيز الكهربائي هذا يساعد في حالات الصداع النصفي وآلام الظهر أو الروماتيزم.
الشعور الدائم بالغثيان أمر مزعج للغاية، خاصة وأنه ترافقه غالبا رغبة بالتقيؤ. فما أسباب هذا المرض؟ وما هي المواد المنزلية التي تساعدنا في التخفيف منه أو التغلب عليه؟
الصداع النصفي هو واحد من أسباب ضعف القدرة على الإنتاج والعمل حول العالم، وأحيانا لا تكون العلاجات المتاحة كافية للتخلص منه بشكل كامل. إلا أن دراسة حديثة اقترحت طريقة إضافية للمساعدة في الحد من ألم الصداع النصفي. ما هي؟
تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض غالبا ما تعيق أو على الأقل تؤثر بالسلب على أداء أنشطة الحياة اليومية. فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟
طعمها شهي، وتضيف نكهة خاصة على الأطعمة. ليس هذا فحسب، فهناك ما يشير إلى أن القرفة تحمل مكوناً علاجياً مميزاً للتخلص من آلام الصداع النصفي. فما هو؟
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