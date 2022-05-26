الألم لمكافحة الألم

طريقة غير تقليدية للحد من ألم الصداع النصفي!

الصداع النصفي هو واحد من أسباب ضعف القدرة على الإنتاج والعمل حول العالم، وأحيانا لا تكون العلاجات المتاحة كافية للتخلص منه بشكل كامل. إلا أن دراسة حديثة اقترحت طريقة إضافية للمساعدة في الحد من ألم الصداع النصفي. ما هي؟