 الألم لمكافحة الألم | صحتك بين يديك | DW | 03.06.2022

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صحتك بين يديك

الألم لمكافحة الألم

الباحثون يعملون على بدائل لمسكنات الألم. وأحد العلاجات الجديدة الصدمات الكهربائية الخفيفة في اليد التي تنظم التحفيز المفاجئ في جذع الدماغ. والتحفيز الكهربائي هذا يساعد في حالات الصداع النصفي وآلام الظهر أو الروماتيزم.

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