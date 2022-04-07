الألمان يرغبون في الاستثمار بالعراق والصعوبات جمة!

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العراق بحاجة إلى خبرات دولية في كل مجالات الحياة بلا استثناء، فالترهل والتآكل أصابا مؤسسات الدول. شركات ألمانية عملاقة ومؤسسات متخصصة تبحث عن فرص للاستثمار في العراق والعوائق أكثر من الفرص!
ضيف الحوار: الخبير الاقتصاد الدكتور محمد الفخري
العراق بحاجة إلى خبرات دولية في كل مجالات الحياة بلا استثناء، فالترهل والتآكل أصابا مؤسسات الدول. شركات ألمانية عملاقة ومؤسسات متخصصة تبحث عن فرص للاستثمار في العراق والعوائق أكثر من الفرص!
ضبابية تلف قصة نية بيع شركات نفطية كبيرة حصصها في العراق. البعض يتكلم عن غياب المناخ الاستثماري وآخرون يتكلمون عن ضغوط خارجية. هل يتضرر العراق من مثل هذه الخطوة أم تصب بصالحه؟
حمل الأسبوع المنصرم أنباء مهمة للعراق والسعودية، وذلك بعد إيفاد رئيس الحكومة العراقية وزير ماليته في مهمة خاصة إلى الرياض بعد سنوات من التباعد السياسي. فهل هذه فرصة لعودة التعاون بين الطرفين؟ ثم أين إيران من هذا التعاون؟
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