الألمان يرغبون في الاستثمار بالعراق والصعوبات جمة!

تعاون سعودي عراقي في الأفق.. هل تعود المياه إلى مجاريها؟

حمل الأسبوع المنصرم أنباء مهمة للعراق والسعودية، وذلك بعد إيفاد رئيس الحكومة العراقية وزير ماليته في مهمة خاصة إلى الرياض بعد سنوات من التباعد السياسي. فهل هذه فرصة لعودة التعاون بين الطرفين؟ ثم أين إيران من هذا التعاون؟