 الألمان يرغبون في الاستثمار بالعراق والصعوبات جمة! | العراق اليوم | DW | 07.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

العراق اليوم

الألمان يرغبون في الاستثمار بالعراق والصعوبات جمة!

العراق بحاجة إلى خبرات دولية في كل مجالات الحياة بلا استثناء، فالترهل والتآكل أصابا مؤسسات الدول. شركات ألمانية عملاقة ومؤسسات متخصصة تبحث عن فرص للاستثمار في العراق والعوائق أكثر من الفرص!

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00

استمع إلى الحلقة القادمة

ضيف الحوار: الخبير الاقتصاد الدكتور محمد الفخري

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

استمع إلى الحلقة القادمة  

مواضيع ذات صلة

العراق بحاجة إلى خبرات دولية في كل مجالات الحياة بلا استثناء، فالترهل والتآكل أصابا مؤسسات الدول.

العراق اليوم: الألمان يرغبون في الاستثمار بالعراق والصعوبات جمة! 07.04.2022

العراق بحاجة إلى خبرات دولية في كل مجالات الحياة بلا استثناء، فالترهل والتآكل أصابا مؤسسات الدول. شركات ألمانية عملاقة ومؤسسات متخصصة تبحث عن فرص للاستثمار في العراق والعوائق أكثر من الفرص!

شركات النفط تنوي بيع حصصها في العراق!

شركات النفط تنوي بيع حصصها في العراق! 08.07.2021

ضبابية تلف قصة نية بيع شركات نفطية كبيرة حصصها في العراق. البعض يتكلم عن غياب المناخ الاستثماري وآخرون يتكلمون عن ضغوط خارجية. هل يتضرر العراق من مثل هذه الخطوة أم تصب بصالحه؟

BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تعاون سعودي عراقي في الأفق.. هل تعود المياه إلى مجاريها؟ 26.05.2020

حمل الأسبوع المنصرم أنباء مهمة للعراق والسعودية، وذلك بعد إيفاد رئيس الحكومة العراقية وزير ماليته في مهمة خاصة إلى الرياض بعد سنوات من التباعد السياسي. فهل هذه فرصة لعودة التعاون بين الطرفين؟ ثم أين إيران من هذا التعاون؟