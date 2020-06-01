الألمان و كورونا - ماذا لو كان اللقاح متوفراً؟

أجرى معهد (يوغوف) عبر الإنترنت استطلاع رأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حول فكرة توفر لقاح لفيروس كورونا شمل 2956 شخصاً، وكانت نسبة الرافضين لأخذ لقاح ضد فيروس كوفيد 19 بين النساء أكبر منها بين الرجال. فيما كشفت نتائج الاستطلاع أن واحدا من كل اثنين من الألمان قال إنه لن يأخذ لقاح كورونا في حال وُجِد.
وتشير تقديرات أغلب الخبراء إلى أن طرح لقاح مصرح به مضاد لفيروس كورونا لن يتم قبل العام المقبل على أقل تقدير، كما أنه من الممكن أن يستغرق الأمر سنوات حتى يظهر لقاح يمكنه توفير حماية جيدة من كورونا.
وأعرب 44% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتطبيق لقاح إجباري مضاد لفيروس كوفيد 19، مقابل 40% يعارضون ذلك. وثارت تكهنات حول احتمال تطبيق لقاح إجباري مضاد لفيروس كورونا في ألمانيا، غير أن الحكومة أكدت مراراً أنها لن تجعل حقن اللقاح إلزامياً مستقبلاً.
ويلزم القانون الألماني الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الولايات في حال رغبت في تطبيق لقاح إجباري "بالنسبة للشرائح المهددة من السكان".
وتطبق ألمانيا منذ آذار/ مارس الماضي لقاحاً إجبارياً ضد مرض الحصبة شديد العدوى، ويسري التطعيم الإجباري باللقاح على شرائح من بينها الأطفال والعاملين في الحضانات.
م.م/ م.س (د ب أ)
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.
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عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد
كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.