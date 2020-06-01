الألمان و كورونا - ماذا لو كان اللقاح متوفراً؟

أجرى معهد (يوغوف) عبر الإنترنت استطلاع رأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حول فكرة توفر لقاح لفيروس كورونا شمل 2956 شخصاً، وكانت نسبة الرافضين لأخذ لقاح ضد فيروس كوفيد 19 بين النساء أكبر منها بين الرجال. فيما كشفت نتائج الاستطلاع أن واحدا من كل اثنين من الألمان قال إنه لن يأخذ لقاح كورونا في حال وُجِد.

وتشير تقديرات أغلب الخبراء إلى أن طرح لقاح مصرح به مضاد لفيروس كورونا لن يتم قبل العام المقبل على أقل تقدير، كما أنه من الممكن أن يستغرق الأمر سنوات حتى يظهر لقاح يمكنه توفير حماية جيدة من كورونا.

وأعرب 44% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتطبيق لقاح إجباري مضاد لفيروس كوفيد 19، مقابل 40% يعارضون ذلك. وثارت تكهنات حول احتمال تطبيق لقاح إجباري مضاد لفيروس كورونا في ألمانيا، غير أن الحكومة أكدت مراراً أنها لن تجعل حقن اللقاح إلزامياً مستقبلاً.

ويلزم القانون الألماني الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الولايات في حال رغبت في تطبيق لقاح إجباري "بالنسبة للشرائح المهددة من السكان".

وتطبق ألمانيا منذ آذار/ مارس الماضي لقاحاً إجبارياً ضد مرض الحصبة شديد العدوى، ويسري التطعيم الإجباري باللقاح على شرائح من بينها الأطفال والعاملين في الحضانات.

م.م/ م.س (د ب أ)