 الألمان وعشقهم للحيوانات الأليفة | يوروماكس | DW | 12.03.2023

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يوروماكس

الألمان وعشقهم للحيوانات الأليفة

يعتبر الألمان من أكثر الشعوب العاشقة للحيوانات الأليفة. مراسلة يوروماكس هانا هومل حاولت فهم العلاقة بين الألمان وحيواناتهم الأليفة. ومعرفة أكثر الحيوانات الأليفة شعبية لديهم.

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