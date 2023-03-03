الألمان وعشقهم للحيوانات الأليفة

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يعتبر الألمان من أكثر الشعوب العاشقة للحيوانات الأليفة. مراسلة يوروماكس هانا هومل حاولت فهم العلاقة بين الألمان وحيواناتهم الأليفة. ومعرفة أكثر الحيوانات الأليفة شعبية لديهم.
تريد المفوضية الأوروبية جعل رخص القيادة متاحة رقميا، وذلك ضمن تحديث مقترح لقواعد سلامة الطرق الحالية، التي تشمل قواعد اختبار جديدة من أجل الراغبين في الحصول على الرخصة.
فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.
تعتزم الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا إنهاء المزيد من لوائح الحماية من كورونا بشكل مبكر بحلول مطلع آذار/ مارس المقبل، لكن ذلك لن يشمل زوار المؤسسات الطبية والرعاية الاجتماعية. قرار الوزراء قوبل بانتقادات.
بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة قالت إنها شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدور عارية، إدارة المدينة تقرر السماح للنساء بالسباحة عاريات الصدر. تعرف على تفاصيل القرار.
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