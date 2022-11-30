الألمان في فحص طبي

ألمانيا ـ فتح تحقيق بشبهة تسميم صحافية وناشطة روسيتين

فُتح الشرطة الألمانية تحقيقاً بشبهة حدوث تسمّم بعدما تحدثت صحافية وناشطة روسيتان في المنفى عن مشاكل صحية بعد مشاركتهما في اجتماع للمعارضين الروس في برلين. وجرت في السنوات الأخيرة عدة هجمات بالسم ضد معارضين روس في الخارج.