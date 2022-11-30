 الألمان في فحص طبي | يوروماكس | DW | 04.06.2023

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يوروماكس

الألمان في فحص طبي

مراسلة يوروماكس ريتشل ستيوارت تعرفنا على ما يفعله الألمان عندما يمرضون، وأي قطعة ملابس ينسبون لها قوى الشفاء السحرية.

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BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 06: Foreigners wait outside the Berlin Immigration Office (Landesamt für Einwanderung), formerly known as the Ausländerbehörde (Foreigners' Office), for assistance in regulating their legal residency status on February 06, 2020 in Berlin, Germany. The head of Germany's Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) has suggested that the country focus on attracting skilled workers from countries in southern Europe, who, citing high illiteracy rates, he claims will be easier to integrate into the labor market compared to those from developing countries. Next month, BAMF will additionally implement a new skilled labor immigration law with the goal of facilitating the legal status of highly-qualified workers from non-EU countries. Sixteen percent of employees in the capital are foreigners, and the government office regulating them recently changed its name to reflect that increasing figure. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

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تم بالفعل تمرير التشريع الذي يلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من مارس بتلقي اللقاح.

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باتت المكملات الغذائية متوفرة بكثرة، ومنها الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين د. ولكن متى يكون أخذ فيتامين د مفيدا حقا؟ وماذا عن الأطفال تحديدا؟ هل يجب إعطاؤهم فيتامين د إضافي؟ متى وكيف؟

Undatiert. Landarzt Stefan Lichtinghagen aus Marienheide bei Gummersbach, Foto hat er geschossen. Zusammen mit seinem Team Katja Bauer, Patrizia Pfälzer und Kristina Giera (von links nach rechts).

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يتناقص باستمرار عدد الأطباء الراغبين بالعمل في المناطق الريفية في ألمانيا، وهو ما يؤثر على الرعاية الطبية هناك. كيف تخطط الدولة لسد هذه الثغرة في النظام الصحي الألماني المعروف بجودته وكفاءته؟

09.06.2022, Sachsen, Leipzig: Beamte von Zoll und Landeskriminalamt (LKA) führen eine Razzia in der Leipziger Eisenbahnstraße durch. Grund des Einsatzes sollen unter anderen Verstöße gegen die Sozialversicherungspflicht und andere Delikte sein. Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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فُتح الشرطة الألمانية تحقيقاً بشبهة حدوث تسمّم بعدما تحدثت صحافية وناشطة روسيتان في المنفى عن مشاكل صحية بعد مشاركتهما في اجتماع للمعارضين الروس في برلين. وجرت في السنوات الأخيرة عدة هجمات بالسم ضد معارضين روس في الخارج.

ARCHIV 05/04/2017 HANDOUT - Das Foto der Polizei zeigt Gegenstände, die in der Wohnung eines «Reichsbürgers» im Landkreis Neu-Ulm (Bayern) beschlagnahmt wurden. Messer, Dolche, Schwerter, Macheten, Armbrüste, ein Luftgewehr große Mengen Pfeile, Munition und Nazi-Devotionalien wurden vor einer Woche bei der richterlich angeordneten Hausdurchsuchung entdeckt. (zu dpa «Waffenarsenal bei «Reichsbürger» beschlagnahmt» vom 13.04.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung des Urhebers: Foto: -/Polizeipräsidium Schwaben Süd/West /dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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