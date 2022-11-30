الألمان في فحص طبي

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مراسلة يوروماكس ريتشل ستيوارت تعرفنا على ما يفعله الألمان عندما يمرضون، وأي قطعة ملابس ينسبون لها قوى الشفاء السحرية.
باتت المكملات الغذائية متوفرة بكثرة، ومنها الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين د. ولكن متى يكون أخذ فيتامين د مفيدا حقا؟ وماذا عن الأطفال تحديدا؟ هل يجب إعطاؤهم فيتامين د إضافي؟ متى وكيف؟
يتناقص باستمرار عدد الأطباء الراغبين بالعمل في المناطق الريفية في ألمانيا، وهو ما يؤثر على الرعاية الطبية هناك. كيف تخطط الدولة لسد هذه الثغرة في النظام الصحي الألماني المعروف بجودته وكفاءته؟
فُتح الشرطة الألمانية تحقيقاً بشبهة حدوث تسمّم بعدما تحدثت صحافية وناشطة روسيتان في المنفى عن مشاكل صحية بعد مشاركتهما في اجتماع للمعارضين الروس في برلين. وجرت في السنوات الأخيرة عدة هجمات بالسم ضد معارضين روس في الخارج.
بدأت محاكمة خمسة أشخاص متهمين بتشكيل جماعة إرهابية للتخطيط لخطف وزير الصحة الألماني والإطاحة بحكومة برلين. وتقام المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس بشمال غرب فرانكفورت.
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