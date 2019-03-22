"الألمان الجدد".. وسيلة "حزب البديل" لتحسين صورته عن المهاجرين

"الألمان الجدد" هوتجمّع تشكّل مؤخراً على يد سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" ، والذين ينحدرون من أصول مهاجرة. وتم الإعلان عن هذا التجمع في مؤتمر صحافي في العاصمة برلين يوم الاثنين (18 مارس/آذار).
مع قرب موعد إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل، يأمل حزب البديل من خلال هذا التجمّع في كسب أصوات الناخبين. ويهدف سياسيون في الحزب إلى استخدام هذا التجمع لتحسين صورته حيث أنه معروف بمعاداة الأجانب، وذلك قبل خوض انتخابات أوروبية وألمانية، كما أنه يريد أن يبعث رسالة مفاداها أن "الجميع مُرحب به داخل الحزب شريطة الموافقة على وضع نهاية للهجرة الجماعية غير النظامية".
ورغم تمكن الحزب من إنشاء هذا التجمع لضم المهاجرين إلا أن أنتون فريزن نائب الحزب بالبرلمان عن ولاية تورنغن بشرق ألمانيا يرى أن هذه الخطوة "تأخرت بعض الشيء".
وفي تصريحه لـDW، قال فريزن: "منذ إنشاء الحزب فإن الكثير من الألمان المنحدرين من أصول مهاجرة صوتوا لصالحه في العديد من الانتخابات"، مستدركاً بالقول: "أخيراً لدينا الآن تجمعا يوفر لهؤلاء مكاناً في صفوف الحزب".
ويضم تجمع "الألمان الجدد" حوالي 20 عضواً ألمانياً من أصول بولندية وإيرانية وكولومبية بالإضافة إلى روس ألمان ورومانيين ألمان.
وفريزن الذي ينحدر من أصول مهاجرة هو من بين المساهمين في إنشاء تجمع "الألمان الجدد". ولد فييرسن في كازخستان وهاجر إلى ألمانيا مع أسرته عندما كان في سن التاسعة. أما المتحدث باسم المجموعة فهو ألكسندر تاسس وهو أيضا ينحدر من أصول مهاجرة. إذ أن والده عامل يوناني مهاجر. ويرأس تاسس أيضاً، رابطة تعرف باسم "المثليون البدلاء" وهي مجموعة تضم مثليين مؤيديين لحزب البديل من أجل ألمانيا.
أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا يعلنون عن إنشاء مجموعة لضم مهاجرين إلى الحزب
"مهاجرون وطنيون"
وكانت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية، قد شنت حملة انتقادات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" على وقع تصريحات معادية للأجانب صدرت عن قادته الذين سعوا إلى تصوير اللاجئين وطالبي اللجوء على أنهم "مصدر خطر ودعاة عنف".
وأثار الحزب جدلاً بسبب حملات انتخابية رفعت شعار "البرقع؟ نحن نحب البكيني"، فضلاً عن حمل لافتة لامرأة حامل ذات بشرة بيضاء كُتب عليها عبارة :"الألمان الجدد؟ ننجبهم بأنفسنا."
لكن مع إنشاء تجمع "الألمان الجدد" يأمل فريزن في "تصحيح" صورة وصفها بغير حقيقية عن الحزب، مشدّداً على أن "حزب البديل من أجل ألمانيا ليس معادياً للأجانب"، ومشيراً إلى أن الحزب يركز على المهاجرين "الوطنيين" الذين يعيشون في ألمانيا ويدعمون "حماية الثقافة الغربية والقيم الألمانية".
"ضد أسلمة ألمانيا"
وعلى الرغم من أن تجمع "الألمان الجدد" يضم أعضاء من أصول مهاجرة لكنه لا يقبل أيّ تنازل عندما يتعلق الأمر بمواقف الحزب حيال الهجرة. ويتعين على أعضاء التجمع أن يوافقوا على وثيقة تدعو إلى اتخاذ "موقف حاسم ضد كافة أشكال معادية السامية" لكن في الوقت نفسه تقف ضد "أسلمة ألمانيا"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".وتحث الوثيقة أيضاً، على وضع نهاية "للهجرة غير الشرعية التي تقوّض فرص الحياة بالنسبة للألمان ممن يعانون من أوضاع اجتماعية سيئة."
مجموعة يهودية مثيرة للجدل
وتجمع "الألمان الجدد"، ليس أول تجمع يثير الجدل وينبثق عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي شكّل عدد صغير من اليهود مجموعة أطلقوا عليها اسم "يهود في حزب البديل". ورغم تأكيد عدد من أعضاء المجموعة اليهودية هذه على أن الحزب غير معادِِ للسامية، إلا أن منظمات يهودية أدانت المجموعة فيما اتهم سياسيون ألمان الحزب باستخدام هذه المجموعة كوسيلة للتستر على الفضائح المتعلقة بمعادية السامية.
ربكا شتاودنماير/ محمد عثمان
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
زيغبيرت درويتس
كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
سيباستيان مونزنماير
بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ألبريشت غلاسر
غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ماركوس فرونماير
فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
مارتن رايشاردت
الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فيلهلم فون غوتبرغ
غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
جينز مير
في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
بياتريكس فون ستورش
نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
الكسندر غاولاند
انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
أليس فايدل
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فراوكه بيتري
لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م