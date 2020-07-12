الألماني يحتفظ بأكثر من ألف يورو بعيداً عن البنوك.. ما السبب؟

يقال إن الألمان لا يحبون التعامل بالبطاقات البنكية ويفضلون الدفع بالعملات الورقية. وبحسب استطلاع للرأي أجراه البنك الاتحادي الألماني، يفضل الألمان الاحتفاظ بمبالغ مالية في بيوتهم أو في صناديق إيداع بنكية. وبحسب الاستطلاع الذي نقله موقع "ذا لوكال"، فإن المبلغ الذي يدخره الألمان بعيداً عن حساباتهم البنكية يبلغ في المتوسط 1364 يورو. كما أظهر الاستطلاع أن المواطن الألماني يحمل في المتوسط 107 يورو في محفظته.
وكشف الاستطلاع أن هناك تفاوتا كبيرا في المبالغ النقدية المدخرة. وبحسب موقع "شبيغل أونلاين" الألماني، فإن هناك مجموعات معينة تفضل الاحتفاظ بالأموال في البيوت بدلاً من الحسابات البنكية، وهم كبار السن وأصحاب الدخول المرتفعة بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة. وعلق يوهانس بيرمان، وهو عضو في مجلس إدارة البنك الاتحادي، بقوله إن الشباب يدخرون عملات ورقية أقل لأنه ليس لديهم الكثير من النقود، بحسب ما نقل عنه "ذا لوكال".
ووفقاً لموقع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ"، شارك في الاستطلاع 2000 شخص، وأفاد 22 بالمئة منهم بعدم ادخارهم أي مبالغ مالية، بينما قال 50 بالمئة تقريباً إنهم يدخرون 200 يورو أو أقل. واعترف 5 بالمئة فقط بالاحتفاظ بأكثر من خمسة آلاف يورو. وبحسب الصحيفة فإن أعلى مبلغ مذكور كان مئة ألف يورو.
وفيما يخص الأسباب، نقل موقع "شبيغل أونلاين" أن 58 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ذكروا الفوائد المنخفضة كسبب لتفضيلهم ادخار الأموال بعيداً عن البنوك، بينما قال 55 بالمئة إن الدفع بالعملات الورقية أمر مضمون ومتعارف عليه، والسبب الثالث كان عدم الثقة في القدرات التقنية للمؤسسات المالية وخوفهم من قرصنة حساباتهم بواسطة "هاكرز".
وذكر موقع "ذا لوكال" أن 12 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ذكروا "إخفاء ممتلكات عن الدولة" كسبب لادخارهم المبالغ المالية، غير أنه وبحسب "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ"، لم يجد البنك الاتحادي ما يدل على الرغبة في التهرب من دفع الضرائب.
س.ح/ م.ع.ح/ أ.ح
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
شراء الخضروات والفواكه الموسمية
ينصح بشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب طعمها وثمنها المناسب نظراً لوفرتها، بينما يجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الموسمية التي تكون في الغالب غير طازجة ومرتفعة الثمن.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
الاستفادة من العروض الخاصة
غالباَ ما تقوم متاجر ومحلات بيع الأغذية بتخفيضات في أسعار بعض السلع من المواد الغذائية وغيرها. لذلك ينصح بأخذ هذه التخفيضات والعروض الخاصة بعين الاعتبار أثناء التسوق لتوفير بعض المال.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
العبوات الكبيرة أرخص
يُنصح أيضاً بشراء السلع والمواد التي تكون في العبوات ذات الحجم الكبير. فكلما كانت الكمية أكبر، كلما كان السعر أنسب. ورغم عدم الحاجة إلى كل محتوى العبوات الكبيرة، إلا أن خبراء التسوق ينصحون بشرائها وتقاسم محتواها مع الجيران مثلاً.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
الابتعاد عن منتجات الشركات المشهورة
تتميز المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة بارتفاع سعرها، لذا ينصح بشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمتجر الأطعمة لأن سعرها مناسبة، ولا يختلف طعمها كثيراً عن منتجات الشركات المشهورة.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
شراء الأغذية رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها
انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني بالضرورة أن المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك، إذ يمكن لبعض المنتجات الاحتفاظ بطعمها الأصلي رغم انتهاء صلاحيتها، باستثناء بعض المنتجات الغذائية كالحليب والبيض التي يجب مراعاة تاريخ انتهاء صلاحيتها.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
كتابة قائمة التسوق
كتابةُ قائمة التسوق يمكن من توفير الكثير من المال، فهي من جهة، تساعدنا على الاكتفاء بشراء المواد الغذائية التي نحتاجها فقط. بالإضافة إلى أنها تساعدنا في تحديد الأشياء التي نرغب بطهيها، ما يعني تحديد المشتريات بدقة.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
انتباه... السلع باهظة الثمن في أعلى الرفوف
يتم في الغالب وضع السلع باهظة الثمن على مستوى النظر تماما، ما يغري المستهلك باقتنائها بدل البحث عن السلع الأرخص سعراً. ومن الحيل الذكية أيضا، التي يتبعها أصحاب متاجر المواد الغذائية، وضع السلع غالية الثمن في الطرف الأيمن من الرفوف، وذلك لأن معظم الأشخاص يتوجهون تلقائياً نحو اليمين.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
ابتعد عن التسوق وأنت جائع
هذا ينطبق خاصة على أولئك الذين يتبعون نظام حمية غذائية. وينصح خبراء التسوق بعدم الذهاب إلى التسوق بمعدة فارغة لأن الشعور بالجوع يدفع إلى شراء أكثر مما قد يكون المستهلك في حاجة إليه، كما أنهم يحذرون كذلك من التسوق بشكل عفوي.
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أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق
تجنب المنتجات الغذائية الجاهزة
غالبا ما تكون الوجبات الجاهزة باهظة الثمن. لذلك ينصح بشراء المواد الغذائية الطازجة. فتحضير الطعام بشكل ذاتي أطيب وكلفته أقل.
الكاتب: دالين صلاحية