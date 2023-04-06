الألماني هرليش: لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك

منذ أمس الأربعاء ولا حديث للإعلام الرياضي في مصر إلا عن فشل صفقة تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليش. وترددت طوال الليل في القاهرة أنباء عن أسباب فشل الصفقة، وقيل إن أهمها هو أن هرليش اشترط أنه في حالة إقالته يحصل على كامل مدة تعاقده، أي راتب لموسم ونصف موسم.

مؤخرا، اشتهر نادي الزمالك، الذي يطلق عليه "نادي الفن والهندسة"، بمشاكله العديدة في ظل إدارة رئيسه الحالي مرتضى منصور، الذي تحدثت عنه حتى الصحافة الألمانية قائلة إنه صاحب الرقم القياسي في إقالة المدربين.

لكن المدرب الألماني (51 عاما)، الذي وصل القاهرة مساء الثلاثاء، وصل فجر الخميس إلى ميونيخ، أي بعد يوم تقريبا فقط قضاه في القاهرة وأوضح السبب الذي منعه من إتمام التعاقد مع نادي الزمالك.

وفي حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية الخميس (6 أبريل/ نيسان 2023) أكد هرليش أن "العرض كان رائعًا فعلا ولكن …"، موضحا بعد عودته إلى ميونيخ صباح الخميس: "أردت الاستماع إلى كل شيء ومشاهدته في عين المكان، ولكن هناك الكثير من الاضطرابات داخل وحول هذا النادي، ولذلك رفضت العرض، الذي كان رائعًا فعلا".

وتقول بيلد إن هرليش "قضى ساعات مجنونة" في القاهرة. فقد وصل المهاجم السابق لغلادباخ وليفركوزن ودورتموند القاهرة مساء الثلاثاء "وكان من المفترض أن يقود الزمالك للخروج من الأزمة الرياضية العميقة، وكان ينتظره عقد حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة عام آخر". وقال هيرليش "التقيت مدير الكرة (أمير مرتضى منصور) في الفندق وشاهدنا مباراة الزمالك معا مساء الثلاثاء (4 أبريل/ نيسان)" أمام نادي المصري البورسعيدي بالدوري العام.

كانت المباراة كارثية بالنسبة للزمالك، وحلقة في سلسلة الخسائر الغريبة، التي يعيشها هذا الموسم، فبعد تقدمه بعد تقدمهعلى المصري2-0، خسر الزمالك في النهاية 2-3، ليحتل المركز السادس في الدوري المصري الممتاز، وهو مركز لا يرضي بالتأكيد إدارة النادي وجماهيره، سواء في مصر أو خارجها.

بعد المباراة، اتصل هرليش تليفونيا بمدير الكرة أمير مرتضى منصور، نجل مرتضى منصور، رئيس النادي القوي، "لكن بعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طوال اليوم، لذلك اعتقدت أن الأمر برمته لن يكون منطقيا إذا لم يكن لدي شخص يمكن التواصل معه"، كما قال هيرليش، الذي قام بعد ذلك بتعبئة حقائبه مساء الأربعاء وتوجه إلى مطار القاهرة عائدا إلى ميونيخ، بحسب ما كتبت بيلد.

اشتهر الزمالك في مصر والدول العربية بنادي الفن والهندسة، لكن النادي يعيش منذ سنوات أزمة تلو الأخرى، وأقال عددا كبيرا من المدربين في السنوات الأخيرة

وأوضح هايكو هرليش للصحيفة الألمانية أنه من جانب الزمالك قيل إن مديرالكرة استقال مؤقتًا يوم الأربعاء، لكنه يرغب في الاستمرار في منصبه. وأضاف المدرب الألماني علاوة على ذلك "يقال إن اللاعبين لم يتلقوا رواتبهم في الموعد المحدد". وأكد هيرليش لبيلد: "كنت أتمنى حقًا أن أحظى بهذه التجربة في الخارج، لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك".

من هو هايكو هرليش؟

ولد هايكو هرليش في مدينة مانهايم في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1971. واحترف كلاعب في صفوف بايرليفركوزن وبوروسيا موشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند. وحقق نجاحات كبيرة حيث فاز مع دورتموند بدوري أبطال أوروبا 1997 وكأس العالم للأندية في نفس العام. وفاز بالدوري الألماني مرتين وكذلك بكأس ألمانيا مرتين وكان هداف الدوري والكأس الألمانيين عام 1995.

لكن في عام 2000 أصيب بسرطان المخ، ونجح في التعافي منه، ولكن بعد عودته للملاعب في العام التالي لم يستطع العودة إلى مستواه، فاعتزل في 2004.

أما كمدرب فقد بدأ مدربا لفرق الناشئين سواء في دورتموند أو منتخب ألمانيا أو في بايرن ميونيخ. وعلى مستوى المحترفين درب نادي بوخوم ثم نادي أونترآخينغ، بدائرة ميونيخ. ثم درب نادي يان رغنسبورغ، وهو ناد محلي بمدينة رغنسبورغ في بافاريا أيضا، قبل أن ينتقل لتدريب بايرليفركوزن بين يوليو 2017 وديسمبر 2018، ثم انتقل إلى تدريب أوغسبورغ في عام 2020 وأنهى التعاقد معه في 2021 قبل نهاية الموسم مباشرة.

صلاح شرارة