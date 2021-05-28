الألماني هافرتس يمنح تشيلسي لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي

توج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 1- صفر على مواطنه مانشستر سيتي مساء السبت (29 مايو/ أيار 2021) بفضل هدف الألماني كاي هافرتس في الشوط الأول. واستلم اللاعب الألماني الشاب، القادم في صفقة قياسية لتشيلسي هذا الموسم، تمريرة ميسون ماونت وانطلق في مواجهة الحارس إيدرسون ليهز الشباك في الدقيقة 42.

وكان مانشستر سيتي هو المرشح للقب لكنه قدم أداء متواضعا في بورتو في مباراته النهائية الأولى في دوري الأبطال. ولم يستطع فريق المدرب بيب غوارديولا اللعب بأسلوبه المعتاد وفشل في الرد على نهج تشيلسي المنظم الذي حقق لقبه الثاني في البطولة.

وتفوق الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي في المعركة الخططية أمام غوارديولا وكان فريقه يستطيع حسم الفوز بأكثر من هدف لو لم يهدر تيمو فيرنر فرصتين مؤكدتين.

وحاصر سيتي دفاع تشيلسي في الشوط الثاني في محاولة للعثور على مساحات لم تكن موجوده وتلقت آماله ضربة قوية بخروج كيفن دي بروينه بسبب إصابة في الرأس.

ونجا تشيلسي في سبع دقائق هي الوقت المحتسب بدل الضائع وكاد رياض محرز أن يدرك التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وقف إدوار مندي حارس تشيلسي ينظر إليها في ترقب وهي في طريقها لخارج الملعب قبل تنطلق احتفالات الفريق اللندني وجماهيره.

ع.ش/ص.ش (رويترز، د ب أ)