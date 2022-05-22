الألماني غوندوغان يفكر بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي

كشف لاعب خط الوسط الألماني، إلكاي غوندوغان، أنه لم يحسم قراره بعد بشأن مستقبله ضمن صفوف مانشستر سيتي المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك رغم أنه لعب دورا في تتويج الفريق خلال هذا الموسم.

غوندوغان، البالغ من العمر31 عاماً، قال في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية في نسختها الصادرة اليوم الجمعة (27 مايو/ أيار 2022)، إنه سيتحدث مع مسؤولي النادي، لكنه لم يتخذ القرار بعد من جانبه بشأن الاستمرار مع الفريق أو الرحيل عنه.

ويلعب غوندوغان لفريق مانشستر سيتي منذ عام 2016 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2023 .

شارك غوندوغان أساسيا في 20من إجمالي 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وفي المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3 / 2 يوم الأحد الماضي في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي، والتي حسمت اللقب الرابع للسيتي في الدوري خلال خمسة أعوام، شارك غوندوغان من مقعد البدلاء خلال الشوط الثاني وسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 76 ثم سجل الهدف الثالث الحاسم في الدقيقة 81 .

وأضاف غوندوغان في تصريحاته للمجلة أنه من الناحية الرياضية، لا يوجد أمامه أفضل من اللعب لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، لكنه تابع: "رغم ذلك، يجب أن نتحدث ونرى كيف ستسير الأمور." وأوضح :"واحد من التساؤلات يتعلق بإمكانية فعل شيء جديد وكذلك الوقت الذي أرغب فيه في ذلك. لم أجب عن هذا التساؤل لنفسي حتى الآن." وذكر"أنا لاعب يرغب دائما في المشاركة"، مضيفا أن هذا يساعد في الحفاظ على مستوى إيقاع اللاعب.

إ.م/خ.س (د ب أ)