الألماني زفيريف يهزم ديوكوفيتش ويتوج بالبطولة الختامية للتنس

توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى في مسيرته، عقب فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، بنتيجة 6 / 4 و6 / 3 في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأحد.
وبات زفيريف أول لاعب ألماني يتوج بلقب البطولة الختامية للموسم منذ فوز بوريس بيكر باللقب في عام 1995.. وحسم زفيريف المباراة في ساعة و20 دقيقة.
وبات زفيريف (21 عاما) أيضا أصغر لاعب يتوج بالبطولة الختامية منذ فوز ديوكوفيتش، بأول ألقابه الخمسة بالبطولة، في نفس السن عام 2008. وقال زفيريف " في الواقع، لا يمكنني وصف الأمر، إنه أكبر لقب أفوز به في مسيرتي". وأضاف "نوفاك كان مذهلا، وبالكاد خسر مباراة ولكنني سعيد أنه خسر أمامي اليوم". ويتولى إيفان ليندل، الفائز البطولة الختامية خمس مرات والفائز بثماني ألقاب لبطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، تدريب زفيريف.
وتغلب زفيريف على مصنف أول سابق وحالي، ليفوز بأول ألقابه في البطولة الختامية بعدما تغلب على روجيه فيدرر في الدور قبل النهائي من البطولة أمس السبت. وكان ديوكوفيتش يهدف إلى معادلة الرقم القياسي لفيدرر من حيث عدد مرات الفوز باللقب، حيث كان يبحث عن التتويج بلقبه السادس.
هـ.د/ح.ز (د ب أ، رويترز)
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