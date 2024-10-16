الألماني توماس توخيل مدربا جديدا لمنتخب إنكلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الألماني توماس توخيل كمدير فني للمنتخب الأول، وسيواجه توخيل تحديا كبيرا يتمثل في إنهاء فترة الانتظار التي استمرت لعقود للتتويج بلقب. فهل ينجح في ذلك؟

عُيّن الألماني توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم وصيف بطل كأس أوروبا على أن يتسلم مهامه الفنية بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلي للعبة اليوم الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان: "أن الفائز بدوري أبطال أوروبا توماس توخيل هو المدرب الجديد للمنتخب الأول لإنجلترا وسيعاونه المدرب الإنكليزي أنتوني باري".

وبات توخيل (51 عاما) الذي يحلّ بدلا من غاريث ساوثغيت الذي تولى منصبه من 2016 إلى 2024، ولي كارسلي الممددة ولايته الموقتة حتى النافذة الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر ضمنا، ثالث مدرب أجنبي في تاريخ "الأسود الثلاثة" بعد الراحل السويدي سفن-غوران إريكسن (2001-2006) والإيطالي فابيو كابيلو (2007-2012).

انتقادات

ويملك توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي السابق سجلا حافلا بالألقاب، حيث يأمل الاتحاد الإنجليزي أن يقوده إلى إنهاء فترة عجاف استمرت 58 عاما للفوز ببطولة كبرى، إذ يعود لقبه الأخير إلى مونديال 1966 على أرضه.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات بسبب عدم رغبة الاتحاد الإنجليزي في منح فرصة تسلم المهام الفنية "للأسود الثلاثة" لمدرب وطني.

قال توخيل الذي سيعاونه المدرب الإنجليزي أنتوني باري الذي سبق أن عمل معه في بايرن ميونيخ في بيان نقله الاتحاد "أنا فخور للغاية لأنني حصلت على شرف قيادة منتخب إنكلترا".

وتابع المدرب الألماني بالقول: "لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحني ذلك بعض اللحظات المذهلة. الحصول على فرصة تمثيل إنكلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين مثيرة للغاية".

عدة ألقاب

ويتضمن سجل توخيل التدريبي عدة ألقاب في الدوري مع سان جرمان وبايرن ميونيخ وكأس ألمانيا مع دورتموند، لكن أعظم نجاحاته جاءت خلال فترة وجوده في إنكلترا حيث قاد تشلسي إلى الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية في عام 2021، والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مع النادي اللندني. وكان توخيل قد أُقيل في أيلول/ سبتمبر 2022 في خطوة جريئة من قبل المجموعة الجديدة المالكة لتشلسي.

وتقع على عاتق توخيل مهمة الظفر بالألقاب للمنتخب الإنجليزي الذي وصل بقيادة ساوثغيت إلى نهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين حيث خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح عام 2020 وإسبانيا بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى الدورين نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في مونديال قطر 2022، في البطولات الأربع الكبرى التي شارك فيها.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارك بولينغهام "نحن سعداء بتعيين توماس توخل، أحد أفضل المدربين في العالم". وتابع بالقول: "منذ استقالة غاريث، عملنا من خلال مجموعة المرشحين، وقابلنا عددا من المدربين وقمنا بتقييمهم وفقا لهذه المعايير".

وأضاف: "كان توماس مثيرا للإعجاب للغاية وبرز بخبرته الواسعة ودوافعه".

وسيرث توخيل جيلا موهوبا من اللاعبين، بما في ذلك الهداف التاريخي "للأسود الثلاثة" هاري كاين وجود بيلينغهام وكول بالمر، ضمن منتخب مرشح للفوز بكأس العالم في عام 2026.

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب، د ب أ)