 الألمانية مونيكا شتاب تدرب سيدات السعودية.. مغامرة محسوبة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.08.2021

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رياضة

الألمانية مونيكا شتاب تدرب سيدات السعودية.. مغامرة محسوبة؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يكن سيجد أفضل من مونيكا شتاب، الاسم الوازن في عالم الكرة النسائية لإعداد وتكوين منتخب السيدات، كما أن للمدربة الألمانية خبرة طويلة خاصة مع العالم الإسلامي: إيران وباكستان والبحرين وقطر.

مونيكا شتاب في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007 حين كانت مدربة للمنتخب الباكستاني للسيدات.

مونيكا شتاب في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007 حين كانت مدربة للمنتخب الباكستاني للسيدات.

اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول القادم، تتولى مونيكا شتاب مهمة تدريب المنتخب السعودي للسيدات. هذا البلد الذي لم يسمح لنسائه إلا مؤخرا قيادة السيارات وزيارة الملاعب بل وحتى ممارسة لعب كرة القدم بشكل احترافي.

"أنا سعيدة ومتشوقة جدا" تقول شتاب لـ DW موضحة أن سعادتها تكمن في أنها سوف تساهم في هذا الانفتاح وهذا التغيير المجتمعي الحاصل في المملكة على حد قولها.  تضيف شتاب أنه وعندما أنشأ دوري لكرة القدم للسيدات الذي انطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "كانت سعادتي لا توصف...لقد كانت لحظة تاريخية".

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منذ طفولتها وهي تكسر المألوف، إذ بدأت بمشاركة جيرانها من الذكور لعب كرة القدم في الشارع، ثم واصلت طريقها لتصبح أول مدربة لفريق كرة قدم من الرجال. رغم صعوبة البدايات، إلا أن "كابتن فايزة" تسير على طريقها بخطوات ثابتة.

في الوقت الذي يطلق فيه الاتحاد السعودي للرياضة أول دوري كرة قدم نسائي ضمن"خطة المملكة للنهوض بحقوق المرأة" ما تزال ناشطات قابعات في السجون لمطالبتهن بنفس الحقوق. فهل يتعلق الأمر بمبادرة اصلاحية أم مجرد وسيلة دعائية؟

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبة في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، عبر إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للسيدات وكذلك دوري عالمي لمنتخبات السيدات.

تمّ الاتصال بشتاب من المملكة وسؤالها عمّا إذا كانت ترغب في تولي مهام كبيرة في عملية تأسيس كرة القدم النسائية في البلاد. بعد ذلك توالت الأحداث وبسرعة: "لقد تحدثت إلى أشخاص في الاتحاد، ثم ذهبت إلى عين المكان. وهناك شعرت أنهم يأخذون الأمور بجدية كبيرة. ولقد عبّرت لهم عمّا هو ممكن وما هو غير ممكن".

"من الضروري تطوير استراتيجية"

السيدة البالغة من العمر 62 عاما تدرك جيدا ما تقول فالأمر لا يتعلق "بنتائج طيبة على المنتخب النسائي تحقيقها وبسرعة، وإنما علينا غرس الجذور للعشب" على حد وصف مونيكا شتاب في إشارة إلى بناء المنظومة الرياضية الضرورية والسليمة.

"يدرك المسؤولون تماما ضرورة تطوير استراتيجية وبرنامج. واقتنعت من خلالي محادثاتي ولقاءاتي أن الاتحاد السعودي جادٌّ تماما في خططه. لقد قام بما هو ضروري".

يذكر أن شتاب كانت لاعبة محترفة في الدوري الألماني لكرة القادم، وبعد ذلك سلكت مسار التدريب، كما تولت مهاما داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم ثم الاتحاد الدولي (فيفا). ولأنها تعشق التحديات، لم يخل سجلها التدريبي والمهني الممتد لأربعين عاما من أسماء بلدان تلفت الانتباه، على غرار كوريا الشمالية. أما تجربتها مع العالم الإسلامي فنمّتها عندما عملت في إيران وباكستان.

في عام 2017 تولت ولأشهر مهمة قيادة المنتخب البحريني النسائي. وقبل ذلك بين عامي 2013 و2014 كانت في قطر.

كما أوضحت شتاب في حوارها مع DW، أن عملها لن يقتصر على تدريب منتخب النساء فحسب، وإنما سيشمل أيضا إعداد وتكوين المدربات، وهو "أمر تمّ التأكيد عليه بقوة ومرغوب فيه تماما".

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كرة القدم النسائية شمال شرق سوريا

القبول المجتمعي

يبقى التحدي الأكبر في إقناع الفتيات ممارسة الرياضة، ثم توفير أماكن التكوين، حتى يبدأ الأطفال مسارهم الرياضي مبكرا. "سوف ننشأ منظومة خلال خمس سنوات وليس بين يوم وليلة. ويجب على هذه الاستراتيجية أن تجد أيضا قبولا لدى المجتمع الذي له خصوصياته حسب عاداته وقناعاته. وأعرف جيدا أن هذه النقطة بالذات شديدة الحساسية".

في ذات الوقت يجب القول إن قبول واقع جديد لا بد له من وقت زمني لكي يحصل توافق أو قبول اجتماعي، فحتى في ألمانيا تقول المدربة أخذت الأمور وقتها. عند تأسيس كرة القدم النسائية عمّت الإشاعات بأنّ "أن السيدات اللواتي يلعبن كرة القدم لا يمكنهن الحمل" و"أنهن يصبن بعاهة دائمة"، وتتابع "كل هذا سمعناه قبل خمسين عاما".

قبول المجتمع ومباركته لكرة القدم النسائية، مهمة ملقاة أيضا على عاتق المسؤولين كي يوضحوا للناس أن الرياضة "عامل توحيد للمجتمع".

وردّا على السؤال عمّا إذا كانت تشعر بالخوف من الذهاب إلى السعودية، تقول شتاب "لا أشعر بالخوف. لقد كنت في بلدان أخرى عديدة، وكان الوضع في بعضها خطرا للغاية. عندما أشعر بالخوف، فإنني لن أقوم بعملي".

يورغن تخوسشاين/ و.ب

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


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