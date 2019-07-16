الألمانية فون دير لاين.. أول امرأة في منصب رئيس المفوضية الأوروبية

بأغلبية الأصوات وافق البرلمان الأوربي (اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو 2019) على تعيين السياسية الألمانية أورزولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.
وأعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي أن 383 نائبا ( من أصل 747 نائبا) صوتوا لصالح تعيين السياسية الألمانية، وهو ما يتجاوز بفارق ضئيل الأغلبية المطلقة المطلوبة ( 374 صوتاً).
وبذلك يمكن للسياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي أن تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من أول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل خلفا لـ جان- كلود يونكر.
وظلت فون دير لاين تكافح حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي مساء اليوم من أجل الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات. وكانت قد أدلت بخطاب ترويجي قبل ظهر اليوم أمام البرلمان. وقطعت فون دير لاين وعودا كبيرة تتعلق بالحياد المناخي ودعم الجانب الاجتماعي في أوروبا ودعم الوحدة الأوروبية.
وكانت دوائر في كتلة الليبراليين البرلمان الأوربي قد كشفت قبل التصويت فون دير لاين، تحظى بتأييد كبير بين أعضاء الكتلة.
ويمكن لفون دير لاين بحكم منصبها الجديد أن تشارك في تحديد السياسات والأولويات الأوروبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستترأس فون دير لاين أكثر من 30 ألف شخص يعملون في المفوضية المسؤولة عن طرح مقترحات القوانين ومراقبة الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها تشارك في تحديد روتين الحياة اليومية لأكثر من 500 مليون أوروبي.
م.م/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
المفضلة لدى ميركل: أنغريت كرامب كارينباور
لو رتبت أنغيلا ميركل شؤون إرثها، لوقع الاختيار على أنغريت كرامب كارينباور، التي تتمتع كأمين عام للحزب المسيحي الديمقراطي بتعاطف كبير، وسبق أن كسبت انتخابات كرئيسة وزراء في ولاية السار. وهي تساند، على غرار ميركل، حلا أوروبيا في موضوع الهجرة. وترى كمؤيدة للاتحاد الأوروبي أن "أوروبا المشتركة في خطر"، بسبب التحركات الأحادية الجانب.
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
المرشح الانتقالي: فولفغانغ شويبله
باعتباره أقدم نائب في تاريخ البرلمان الألماني، يتمتع رئيس البرلمان الألماني بسلطة تتجاوز حدود الأحزاب كلها. ورغم أنه يعارض سياسة ميركل في الهجرة، فإن فولفغانغ شويبله ساند المستشارة في خلافها حول اللجوء مع الحزب الاجتماعي المسيحي. وشارك الرجل البالغ من العمر 76 عاما في التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اعتباره بسبب موقفه الصارم تجاه اليونان "كضابط حازم في أوروبا"
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
"المرأة غير المحبوبة".. أورزولا فون دير لاين
السيدة البالغة من العمر 59 عاما اعتُبرت لوقت طويل المرشحة الأكثر تأهلا لخلافة ميركل. ومشكلة وزيرة الدفاع تكمن في أنها غير محبوبة داخل حزبها وتحظى بدعم ضعيف. فون دير لاين تريد جيشا أوروبيا له "ثقل أكبر في كفة الميزان"، ودافعت بقوة عن حصول اللاجئين على تكوين داخل الجيش الألماني.
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
الحل الوسط: يوليا كلوكنر
وزيرة الزراعة وحماية المستهلك تحسن إلى حد الآن التموقع بين معسكري أنصار ميركل ومعارضيها. وهذه استراتيجية قد تدفع المرأة البالغة من العمر 45 عاما إلى مقر المستشارية. إلا أن هذا المشروع لم ينجح أثناء الانتخابات لشغل رئاسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، فقد تأرجحت كلوكنر بين الإشادة والانتقاد لمسألة اللجوء وخسرت.
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
المحافظ: ينس شبان
وزير الصحة تحفَظ مؤخرا في توجيه الانتقاد للمستشارة. وبالرغم من ذلك فهو يُعتبر معارضا لميركل ويقف من أجل التجديد المحافظ للحزب. ويعتزم الرجل البالغ من العمر 38 عاما تقنين أعداد اللاجئين ويطالب بحظر النقاب. ويرفض شبان الجنسية المزدوجة، فضلا عن وجود دولة مركزية أوروبية ووزير مالية أوروبي.
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
أمل المستقبل: دانييل غونتر
رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين يتزعم في أقصى شمال البلاد تحالفا لم يحصل في برلين، ويُعتبر بالرغم من ذلك تكتلا مستقبليا: تحالف حزبي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. والرجل البالغ من العمر 45 عاما كان الداعم الأبرز للمستشارة في الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، ويريد فتح أبواب سوق العمل الألمانية أمام طالبي اللجوء المرفوضين على أساس قانون هجرة جديد.
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
المتحكم في الخيوط: بيتر ألتماير
يُعتبر وزير الاقتصاد والطاقة اليد اليمنى لميركل ورجل جميع المهام. وأفضل مثال على ذلك: في ذروة أزمة اللجوء أقالت ميركل وزير الداخلية دي ميزيير وعينت ألتماير منسقا لسياسة اللجوء. وفي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرجل البالغ من العمر 60 عاما أوروبا أقوى وترامب ضعيفا ويقول إن "مجتمع القيم أقوى من السياسيين الأفراد".
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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!
المُقلَّل من قدره: أرمين لاشيت
كرئيس وزراء لأكبر ولاية من حيث عدد السكان (شمال الراين ويستفاليا) يكون المرء مرشحا بصفة تلقائية للمستشارية، رغم أن اسم الرجل البالغ من العمر 57 عاما نادرا ما يرد عند التكهنات حول من يخلف ميركل. لكن هذا لا يعني شيئا، فلاشيت فاز قبل سنة بصفة مفاجئة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية المحلية. وفي سياسة اللجوء هو يدافع دوما عن نهج المستشارة. اعداد: أوليفر بيبر/م.أ.م