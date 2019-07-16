 الألمانية فون دير لاين.. أول امرأة في رئاسة المفوضية الأوروبية | أخبار | DW | 16.07.2019

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أخبار

الألمانية فون دير لاين.. أول امرأة في رئاسة المفوضية الأوروبية

انتخب البرلمان الأوروبي السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية بأكثرية ضئيلة. السياسية المنتمية لحزب المستشارة ميركل ستصبح أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية.

Frankreich Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin | Ursula von der Leyen (Reuters/V. Kessler)

بأغلبية الأصوات وافق البرلمان الأوربي (اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو 2019) على تعيين السياسية الألمانية أورزولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي أن 383 نائبا ( من أصل 747 نائبا) صوتوا لصالح تعيين السياسية الألمانية، وهو ما يتجاوز بفارق ضئيل الأغلبية المطلقة المطلوبة ( 374 صوتاً).

وبذلك يمكن للسياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي أن تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من أول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل خلفا لـ جان- كلود يونكر.

وظلت فون دير لاين تكافح حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي مساء اليوم من أجل الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات. وكانت قد أدلت بخطاب ترويجي قبل ظهر اليوم أمام البرلمان. وقطعت فون دير لاين وعودا كبيرة تتعلق بالحياد المناخي ودعم الجانب الاجتماعي في أوروبا ودعم الوحدة الأوروبية.

وكانت دوائر في كتلة الليبراليين البرلمان الأوربي قد كشفت قبل التصويت فون دير لاين، تحظى بتأييد كبير بين أعضاء الكتلة.

ويمكن لفون دير لاين بحكم منصبها الجديد أن تشارك في تحديد السياسات والأولويات الأوروبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستترأس فون دير لاين أكثر من 30 ألف شخص يعملون في المفوضية المسؤولة عن طرح مقترحات القوانين ومراقبة الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها تشارك في تحديد روتين الحياة اليومية لأكثر من 500 مليون أوروبي.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

 

 

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