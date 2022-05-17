 الألمانية إيريس كنوبلوخ.. أول رئيسة لمهرجان ″كان″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.05.2022

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منوعات

الألمانية إيريس كنوبلوخ.. أول رئيسة لمهرجان "كان"

يتوقع الكثيرون أن تجعل الألمانية إيريس كنوبلوخ - المديرة التنفيذية السابقة في شركة وارنر براذرز- من مهرجان كان السينمائي الدولي حدثاً مرموقاً بشكل أكبر، وأمريكياً بشكل أوسع لما لها من خبرات عميقة في صناعة السينما.

إيريس نوبلوخ رئيسة مهرجان كان السينمائي

أصبحت إيريس نوبلوخ أول سيدة تتولى المنصب الرفيع في مهرجان كان الدولي

بدأت الألمانية إيريس كنوبلوخ ولايتها كرئيسة جديدة لمجلس إدارة مهرجان كان السينمائي، لتصبح بذلك أيضاً أول امرأة تشغل المنصب الأعلى في أشهر وأهم مهرجان سينمائي في العالم.

مختارات

توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.

انتزع فيلم "الجوكر" للمخرج تود فيليبس جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، فيما فاز فيلم "جاكيوز" للمخرج رومان بولانسكي بجائزة لجنة التحكيم الكبرى. أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم عن المافيا.

تأتي كنوبلوخ خلفاً لبيير ليسكور، الصحفي والمدير التنفيذي السابق في التلفزيون الفرنسي، والذي تولى رئاسة المهرجان في عام 2015. وسيتنحى ليسكور البالغ من العمر 76 عاماً بعد انتهاء نسخة هذا العام، وهي النسخة الـ 75 من المهرجان الممتد إلى الـ28 من الشهر الجاري.

أول رئيس غير فرنسي للمهرجان

وتعد كنوبلوخ شخصية رائدة على أكثر من صعيد. فهي لن تكون فقط أول رئيسة للمهرجان، ولكن أيضاً أول "أجنبية" تدير الحدث السينمائي الأكثر قيمة في فرنسا وأحد أهم المهرجانات الفنية في العالم.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي يتولى إدارته اثنين من غير الألمان وهما المدير الفني كارلو شاتريان (إيطالي)، والمديرة التنفيذية مارييت ريسنبيك (هولندية)، لكن وجود مديرة ألمانية للمهرجان الفرنسي يعد أمراً ثورياً.

خبرة عميقة ورؤية مختلفة

كنوبلوخ هي ابنة شارلوت كنوبلوخ، أحد الناجيات من الهولوكوست ورئيسة سابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا. درست إيريس القانون في ميونيخ ونيويورك قبل أن تقضي 25 عامًا في مناصب تنفيذية مختلفة داخل استوديو الأفلام الأمريكي وارنر براذرز، بما في ذلك 15 عاماً كرئيس لمجموعة وارنر براذرز فرنسا، لتتولى فيما بعد إدارة عمليات الاستوديو في فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

في فرنسا، لعبت كنوبلوخ دوراً رئيسياً عام 2011 في الضغط على إدارة مهرجان كان لقبول فيلم "الفنان" على قائمة الأفلام المرشحة للجوائز، وهو من كتابة وإخراج ميشيل هازانافيسيوس . 

اعتقد الكثيرون - لا سيما في الساحة السينمائية الفرنسية - أن الفيلم الصامت بالأبيض والأسود كان من نوعية الأفلام التي يصعب عليها الدخول إلى حلبة المنافسة في المهرجان الدولي، لكن في النهاية انتصرت وجهة نظر كنوبلوخ وتمت الموافقة على عرض الفيلم.

إيريس نوبلوخ مع اوليفر سنانودج نائب رئيس شركة ورانر

قضت نوبلوخ 25 عامًا في مناصب تنفيذية مختلفة داخل استوديو الأفلام الأمريكي وارنر براذرز

في ذلك العام، شهدت تذاكر حضور فيلم "الفنان" إقبالاً غير عادياً. وخلال تلك الدورة فاز بطل الفيلم - النجم الفرنسي جان دوجاردان - بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان. وحظي الفيلم بإشادة جعلته ينافس على الكثير من الجوائز الدولية، كان آخرها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2011 حيث فاز بخمس جوائز منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

داخلياً، حقق الفيلم نجاحاً جماهيراً منقطع النظير وتصدر شباك التذاكر الفرنسي لفترة طويلة، أما عالمياً فقد نجح في جمع أكثر من 130 مليون دولار (124 مليون يورو). وفي هذه الدورة، يعود المخرج هازانافيسيوس إلى "كان"، عبر فيلم كوميدي بعنوان "القطع الأخير Final Cut". 

مشهد من فيلم الفنان

النجم الفرنسي جان دوجاردان في مشهد من فيلم "الفنان"

سحر هوليوود .. على سجادة كان الحمراء

قد تكون غزيرة كنوبلوخ الفنية وعلاقاتها السابقة بهوليوود - استقالت من استوديوهات وارنرز الصيف الماضي - مصدرًا رئيسياً لمهرجان كان، خاصة بعد أن كافحت لفترة طويلة في محاولة موازنة طابع المهرجان الفني كواجهة عالمية للفن والسينما الطليعية، إلى جانب الدفع بالأفلام الأمريكية وكبار النجوم الأمريكيين للسير على السجادة الحمراء الشهيرة للمهرجان، وجذب كافة وسائل الإعلام العالمية لتغطية الحدث، إلى جانب التغطية المكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي من كافة الأطياف.

يمكن القول إن مهرجان البندقية السينمائي، الذي شهد العام الماضي العرض الأول لفيلم الخيال العلمي الملحمي "كثيب Dune" من إنتاج ستوديوهات ورانر، كان أحد أهم الأسباب التي دفعت كنوبلوخ للاستفادة من سحر هوليوود في المهرجان الفرنسي، خاصة بعد أن اجتمعت حشود غفيرة من الجماهير لتحية نجمي الفيلم الشابين تيموثي شالاميت وزندايا.

في هذا العام، يشهد مهرجان كان حضور فيلمين أمريكيين كبيرين الأول هما الجزء الثاني من فيلم "توب غان 2: مافريك" الذي طال انتظاره، من بطولة توم كروز، وفيلم "ألفيس" لباز لورمان وهو سيرة ذاتية للنجم الراحل إلفيس بريسلي ويظهر فيه النجم الكبير توم هانكس في شخصية مدير بريسلي الزئبقي العقيد توم باركر. 

ومع دخول الأفلام الأمريكية الهوليودية إلى ساحة منافسات "كان" على يدي كنوبلوخ، يتوقع أن يصبح الأمر حدثًا منتظماً.

مخاوف من تضارب المصالح

عندما تتولى منصب الرئيس، لن يصبح بإمكان كنوبلوخ اختيار تشكيلة أفلام مهرجان فهي مهمة سوف تعود إلى المدير الفني والمفوض العام تييري فريمو.

لكن وكرئيسة للمهرجان، ستعمل كنوبلوخ على الموازنة بين مطالب فريمو الفنية ورعاة المهرجان الذين يرغبون في الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والتألق واللحظات المميزة التي تسجلها عدسات المصورين.

مشهد من فيلم ألفيس

فيلم "ألفيس" لباز لورمان

وهناك دور آخر أيضاً لدى كنوبلوخ. فعندما استقالت من استوديوهات وارنر العام الماضي - قبل اندماج الشركة مع عملاق التلفزيون ديسكفري Discovery - أطلقت كنوبلوخ شركة I2PO للاستثمار الإعلامي بقيمة 250 مليون يورو (260 مليون دولار)، إلى جانب شركة Artemis للاستثمار بدعم من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينولت.

وبينولت هو زوج نجمة هوليوود سلمى حايك، وهو أيضاً المالك لعملاق السلع الفاخرة كرينغ Kering، أحد الرعاة الرسميين لمهرجان كان. ويعتقد الكثيرون أن اسمي بينولت وكرينغ كانا من العوامل الأساسية في إقناع مجلس إدارة مهرجان كان بالتصويت لصالح تولي كنوبلوخ لهذا المنصب الرفيع.

أثارت اتصالات كنوبلوخ مع الشركات قلقاً في أوساط صناعة السينما الفرنسية، حيث رأى البعض نوعاً من تضارب المصالح بين وجود رئيسة للمهرجان تعمل في الوقت نفسه كأحد كبار المستثمرين في شركات الأفلام. لكن كنوبلوخ تعهدت بأن شركة I2PO لن تستثمر في أي شركة أفلام لها علاقة بالمهرجان.

وبغض النظر عن هذه المخاوف ، يتفق النقاد والمعجبون على أن إيريس كنوبلوخ ستجلب معها معرفة عميقة بقطاع صناعة الأفلام بأكمله.

وبصفتها أول رئيسة لمهرجان كان، قد تكون أكثر من مؤهلة للإعداد لأهم مهرجان سينمائي في العالم من خلال منصب قد تستمر فيه لفترة طويلة.

سكوت روكسبوروغ/ع.ح.

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    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    التضامن مع أوكرانيا

    سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.

  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"

    تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.

  • Filmszene | Elvis (2022): Austin Butler als Elvis Presley auf einem Konzert vor jubelndem Publikum

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    عودة أسطورة الروك أند رول

    قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.

  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

  • Cannes Filmfestival: Vincent Lindon steht in hellblauem Hemd und dunkelblauem Jackett vor einem pinken Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

  • Regisseur Hirokazu Koreeda im Smoking mit schwarzer Fliege winkt in die Kamera auf einem roten Teppich

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


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