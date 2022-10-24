 الألغام الأرضية الروسية تجني 277 ضحية أوكرانية منذ بدء الحرب | DW الأخبار | DW | 21.11.2022

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الألغام الأرضية الروسية تجني 277 ضحية أوكرانية منذ بدء الحرب

روسيا زرعت ما لا يقل عن سبعة أنواع من الألغام منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي ما أدى الى سقوط 277 ضحية أوكرانية.

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