الألغام الأرضية الروسية تجني 277 ضحية أوكرانية منذ بدء الحرب

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روسيا زرعت ما لا يقل عن سبعة أنواع من الألغام منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي ما أدى الى سقوط 277 ضحية أوكرانية.
أدانت مسودة بيان لزعماء دول مجموعة العشرين بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي، فيما عبرت دول أخرى عن تحفظها بشأن هذه الحرب والعقوبات المرتبطة بها. ولم يتم اعتماد المسودة بعد.
بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
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