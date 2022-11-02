 الألتراس يواجهون أنصار بولسونارو.. كرة القدم البرازيلية في مهب السياسة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.11.2022

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رياضة

الألتراس يواجهون أنصار بولسونارو.. كرة القدم البرازيلية في مهب السياسة

لم تغب كرة القدم عن المشهد المحتدم في البرازيل. فبعد خسارة الرئيس السابق جاير بولسونارو لسباق الانتخابات قام أنصاره بقطع الطرق اعتراضاً على نتيجة الانتخابات، ليقوم الألتراس بمواجهتهم وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور.

قطع الطرق في البرازيل

أحد المتظاهرين يرتدي العلم البرازيلي بينما يغلق سائقو الشاحنات طريقًا سريعًا احتجاجًا على خسارة بولسونارو الانتخابات

رحب كثيرون بكسر ألتراس كرة القدم البرازيلية للحواجز التي أقامها  أنصار اليمين المتطرف ومناصرو الرئيس السابق جاير بولسونارو.

وأصبح ينظر اليوم في البرازيل إلى التراس كرة القدم على أنها أبطال وأنصار للديمقراطية بعد فتحهم للطرق التي أغلقها أنصار الرئيس اليميني السابق بولسونارو الذين رفضوا قبول هزيمته أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتيجتها قبل أيام.

ويطالب أنصار بولسونارو المتشددون والذين يحتجون على نتيجة الانتخابات بتدخل عسكري على غرار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1964، بحسب صحيفة غارديان البريطانية.

وتشهد البرازيل انقساماً حاداً بين مؤيدي اليمين المتطرف بزعامة الرئيس السابق بولسونارو وبين أنصار اليسار بزعامة الرئيس دا سيلفا، فيما دخلت كرة القدم بقوة في المنافسة المحتدمة بين الفريقين حتى أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار يعد واحداً من أشد المؤيدين للرئيس السابق بولسونارو ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تأييده للحملة الانتخابية لبولسونارو.

ويوم الأربعاء، تجمع الآلاف من أنصار بولسونارو خارج القيادة العسكرية الشرقية لمدينة ريو للتعبير عن غضبهم من هزيمة بولسونارو والمطالبة بانقلاب عسكري."وهتف البعض منادين القوات المسلحة أن "أنقذوا البرازيل!" بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كان متظاهرون مؤيدون لبولسونارو قد زعموا أن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها ليقوموا لاحقاً بإغلاق عشرات الطرق السريعة والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد منذ ليلة الأحد، الأمر الذي تسبب في حدوث فوضى وإلغاء رحلات جوية وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.

وفي صباح يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في البرازيل بأن على شرطة الطرق السريعة الفيدرالية أن تتخذ على الفور إجراءات لفتح الطرق، لكن أظهرت مقاطع فيديو أن بعض ضباط الشرطة كانوا يشجعون الاحتجاجات.

وحتى صباح الأربعاء، قالت شرطة الطرق السريعة إنها طهرت أكثر من 600 نقطة من العوائق، بينما ظل 156 حاجزاً على الطرق السريعة الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد.

لكن مع فشل أو تباطؤ قوات الشرطة في عملها بحسب أنصار الرئيس الفائز في الانتخابات دا سيلفا، قرر مشجعو كرة القدم تولي زمام الأمور بأنفسهم. فوفقًا لصحيفة "أو غلوبو" فإن أربع اتحادات على الأقل لألتراس كرة القدم - المعروفة في البرازيل باسم torcidas organisadas - اخترقت حواجز أقامها أنصار بولسونارو في عدة ولايات بهدف الوصول إلى ملاعب كرة القدم لمشاهدة المباريات دوري كرة القدم البرازيلي .

وأظهرت مقاطع الفيديو متداولة عبر الإنترنت مشجعي كرة القدم وهم يزيلون الإطارات من الطريق ويبعدون الشاحنات التي أغلقت حركة المرور. 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، وجه برازيليون الشكر للألتراس على دفاعهم عن الديمقراطية. تقول غردت فيرا ماجالهايس، الصحفية الداعمة للديمقراطية والتي غالباً ما تعرضت لمضايقات من قبل الرئيس بولسونارو وأنصاره: "أنا أؤيد خسارة فريقي أمام فريق جالو اليوم لمجرد مساهمة الالتراس في دعم المؤسسات الديمقراطية".

في هذه الأثناء، أزال مشجعو فريق Gaviões do Fiel في ساو باولو حواجز طريق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء توجههم من ساو باولو إلى ريو، لمشاهدة مباراة فريقهم مع فلامينغو في استاد ماراكانا.

وبعد فتح جزء من الطريق السريع في ساو باولو، علق مشجعو نادي كورينثيانز لافتة كُتب عليها "نحن هنا من أجل الديمقراطية"، وهم يهتفون باسم الرئيس لولا.

بالإضافة إلى كونه فريق الرئيس المنتخب، فإن كورينثيانز معروف بمعارضته للديكتاتورية العسكرية البرازيلية 1964-1985 من خلال تأسيس حركة "ديموكراسيا كورينتيانا" بقيادة لاعبي كرة القدم الكبار مثل سقراط وكاساغراند.

كان الرئيس السابق بولسونارو ، الذي كسر أخيرًا صمته بعد الانتخابات بخطاب قصير بعد ظهر يوم الثلاثاء ، أيد ضمنيًا مزاعم المحتجين التي لا أساس لها بتزوير الانتخابات. وقال إن "الحركات الشعبية الحالية هي ثمرة سخط وشعور بالظلم حول كيفية سير العملية الانتخابية" ، مضيفًا أن الاحتجاجات لا يمكن أن تعرقل حق الناس في المجيء والذهاب.

ورفض بولسونارو الاعتراف بفوز لولا في خطابه، كما لم يقم بتهنئته. لكنه عملياً أمر رئيس الأركان بالبدء في عملية نقل السلطة واعترف للمحكمة العليا بأن "المباراة انتهت" بحسب ما ورد قال لقضاة المحكمة العليا خلال اجتماع يوم الثلاثاء.

عماد حسن

  • السياسي ورجل الدولة البريطاني السير ونستون تشرشل (1874-1965)

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    وينستون تشرشل..في زمن الحرب

    قبل أن يصبح أحد اكثر الشخصيات تأثيرا خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر وينستون تشرشل للاستقالة من قيادة البحرية البريطانية عام 1915 بعد الإخفاق في حملة الدردنيل التي سقط فيها عشرات آلاف الجنود. إلا أنه استعاد منصبه بعد 25 عاماً على ذلك بعيد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا في الأول من أيلول/سبتمبر 1939.

  • فرانكلين روزفلت (وسط) مع جوزيف ستالين ووينستون تشرشل (أقصى اليمين)

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    وينستون تشرشل..قيادي فذ

    كان تشرشل رئيساً للحكومة البريطانية الائتلافية طوال الحرب العالمية الثانية، وشحن طاقات البلاد من خلال خطاباته الحماسية. وبعد الحرب عرف تشرشل انتكاسة سياسية جديدة، لكنه عاد إلى السلطة في العام 1951 في سن السادسة والسبعين.

  • شارل ديغول

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    شارل ديغول..زعيم المقاومة الفرنسية ضد النازية

    رأس شارل ديغول صاحب النداء الشهير في 18 حزيران/يونيو 1940، الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية التي تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس في آب/اغسطس 1944. لكنه استقال في 1946 لعجزه عن توحيد رؤية الأحزاب الرئيسية. انسحب من الحياة السياسية بالكامل بعد فشل تجمع الشعب الفرنسي في الانتخابات البلدية العام 1953.

  • شارل ديغول مع كونراد أديناور عام 1958

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    شارل ديغول..قيادة الجمهورية

    وشأنه شأن تشرشل، عاد ديغول إلى الساحة بعد سنوات قليلة. ففي الأول من حزيران/يونيو 1958 وبعد ثورة الجزائر في 13 أيار/مايو استعان الرئيس الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي كُلف بتشكيل أول حكومة في ظل الجمهورية الرابعة.

  • الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول في مؤتمر صحفي في باريس في 28 أكتوبر / تشرين الأول 1966

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    شارل ديغول..زمن الرحيل

    في 21 كانون الألول/ديسمبر 1958 انتخب ديغول أول رئيس للجمهورية الخامسة. وغادر السياسية نهائياً في نيسان/أبريل 1969 بعد فشل استفتاء حول إصلاح مجلس الشيوخ واللامركزية.

  • الرئيس الأرجنتيني الأسبق خوان بيورن

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    خوان بيورن..في ظل الدكتاتورية

    بعدما شغل مناصب حكومية عدة في ظل الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، انتخب خوان دومينغو بيورن رئيساً عام 1946 وأعيد انتخابه في 1951.

  • الرئيس الأرجنتيني الأسبق خوان بيورن وزوجته إيفيتا

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    خوان بيورن..زعامة تاريخية للأرجنتين

    أصبح سياسياً يتمتع ببعد أسطوري في تاريخ الارجنتين وقد عززت مكانته هذه أناقة وهالة زوجته الممثلة إيفا. تمتع الزوجان اللذان أسسا الحركة البيرونية بشعبية واسعة لكن انقلاباً عسكرياً أطاح بهما عام 1955. انتقل خوان بيورن للعيش في المنفى في باراغواي ومن ثم مدريد.

  • خوان بيورن وإلى جانبه زوجته إيفا

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    خوان بيورن..عودة الأبطال

    عاد خوان بيورن إلى الارجنتين عودة الأبطال في حزيران/ونيو 1973 حيث أعيد انتخابه في أيلول/سبتمبر لولاية ثالثة بعد 18 عاماً على مغادرته البلاد لكنه توفي بعد أقل من سنة على ذلك.

  • دينغ شياو بينغ..والثورة الثقافية

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    دينغ شياو بينغ..والثورة الثقافية

    عُين دينغ شياو بينغ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 1945 وصعد بسرعة الصاروخ بعد اعتماد النظام الشيوعي في البلاد عام 1949. لكن خلال الثورة الثقافية (1966-1976) اتهم بـ"سلوك الطريق الرأسمالية" وأرسل للعمل كفني ميكانيكي في الأقاليم.

  • دينغ شياو بينغ في موكب عام 1984

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    دينغ شياو بينغ..العودة إلى السلطة

    في عام 1973 أصبح شياو بينغ مجدداً نائباً لرئيس الوزراء ومن ثم رئيس أركان الجيوش الصينية. إلا أنه مع وفاة رئيس الوزراء شو إنلاي في كانون الثاني/يناير 1976 أقيل من جديد "لانحرافه يميناً". عاد إلى السلطة في 1978 وأطلق سياسة إصلاحات وانفتاح اقتصادي.

  • أونغ سان سو تشي

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    أونغ سان سو تشي..معركة مع العسكر

    فازت زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي بالانتخابات في أيار/مايو 1990 إلا أن النظام العسكري رفض تسليمها السلطة. أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاماً في الإقامة الجبرية في دارتها العائلية في رانغون.

  • أونغ سان سو تشي

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    أونغ سان سو تشي..بين نيران العسكر وبريق السلطة

    أصبحت رئيسة للوزراء في 2016 إثر فوز حزبها في أول انتخابات حرة منذ ربع قرن. إلا أن انقلاباً عسكرياً جديداً حصل في شباط/فبراير 2021. اعتقلت أونغ سان سوت شي في زنزانة انفرادية في سجن في نايبياداو.

  • سيلفيو برلوسكوني

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    سيلفيو برلوسكوني ..الإيطالي المخضرم

    منذ عام 1994 حكم سيلفيو برلوسكوني إيطاليا ثلاث مرات فيما تتماهى مسيرته مع تاريخ البلاد السياسي في السنوات الثلاثين الأخيرة.

  • سيلفيو برلوسكوني

    في صور: من تشرشل إلى لولا.. فن العودة لسدة الحكم!

    سيلفيو برلوسكوني..مسيرة ملطخة بالفضائح

    في سن السادسة والثمانين، ورغم الفضائح الجنسية والمحاكمة التي لطخت سمعته، عاد برلوسكوني مرة جديد مع إعادة انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب الائتلاف الذي يقوده اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. إعداد: عماد حسن


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