 الأكل في مهرجان أكتوبر | يوروماكس | DW | 18.09.2022

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يوروماكس

الأكل في مهرجان أكتوبر

في مطعم "هوفبراوهاوس" في ميونيخ لا يتم تقديم عُرْقوب الخنزير البافاري في مهرجان أكتوبر فقط. كبير الطهاة فولفغانغ رايتماير يعرف أسرار هذا الأكلة البافارية اللذيذة التي يُعدّها بالبيرة أيضًا.

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