الأكل في مهرجان أكتوبر

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في مطعم "هوفبراوهاوس" في ميونيخ لا يتم تقديم عُرْقوب الخنزير البافاري في مهرجان أكتوبر فقط. كبير الطهاة فولفغانغ رايتماير يعرف أسرار هذا الأكلة البافارية اللذيذة التي يُعدّها بالبيرة أيضًا.
مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.
بسبب وباء كورونا توقف تنظيم أكبر مهرجان شعبي في العالم في عامي 2020 و2021. أما هذا العام فبات من الممكن زيارته مرة أخرى. هل أنت متحمس؟ ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟
تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية واقعة حدثت خلال جلسة تصوير دعائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني حيث امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة.
قررت حكومة ولاية بافاريا إلغاء مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، المهرجان الشعبي هو الأكبر من نوعه ويزوره قرابة ستة ملايين شخص كل عام ويدر المليارات من اليوروهات.
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