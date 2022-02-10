الأكل الصحي.. ثلاث أم خمس وجبات في اليوم؟

لا ينبغي لأحد أن يجبر نفسه على تناول الإفطار في الصباح، ولا تكاد توجد أي قواعد ثابتة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام أثناء النهار. وهناك بعض النصائح لوجبة المساء. لكن كم وجبة غذائية في اليوم هي الأفضل للأكل الصحي؟

ونقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن مارغريت مورلو من جمعية التغذية والحمية قولها: "لا توجد قواعد ثابتة" لذلك. على سبيل المثال، يجب على الجميع أن يفكروا بأنفسهم فيما إذا كان بإمكانهم قضاء يومهم بشكل أفضل بثلاث أو خمس وجبات.

الجمعية الألمانية للتغذية ترى الأمر على هذا النحو أيضاً، وتضيف المتحدثة باسم الجمعية أنتي غال: "توازن الطاقة في اليوم أمر حاسم لتطوير وزن الجسم".

في الليل "فترة صيام"

لكن مع الأطفال الأمر مختلف. وتقول إيفونه كنيبس من مركز حماية المستهلك في ولاية شمال الراين ويستفاليا لموقع "تي أونلاين" الألماني "خمس وجبات مناسبة لهم بسبب نشاط عملية التمثيل الغذائي". معدة الأطفال أصغر أيضاً. من حيث المبدأ، تعتبر الوجبات الخفيفة أيضاً فكرة جيدة للبالغين. لأنها توفر فرصة لتناول وجبة خفيفة من المكسرات أو الخضار النيئة.

الإفطار الصباحي ينهي فترة "الصيام" الليلية التي تستمر عادةً من 10 إلى 14 ساعة. لكن لا يتعين على البالغين إجبار أنفسهم على تناول وجبة الإفطار إذا لم تكن لديهم شهية في الصباح. "لا يوجد إيقاع أكل مثالي للجميع،" تضيف أنتي غال من الجمعية الألمانية للتغذية. ومع ذلك، توصي بتناول وجبة واحدة على الأقل في الصباح.

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متنوع ومتنوع في النهار

كما أن وجبة واحدة دافئة في اليوم ليست ضرورية للغاية. وتنصح إيفونه كنيبس من مركز حماية المستهلك في ولاية شمال الراين ويستفاليا بـ "التحضير والطهي على مجموعة متنوعة من الأطعمة".

ولا يهم ما إذا كنت تأكل دافئاً في وقت الغداء أو في المساء. يجب أن تكون الكربوهيدرات الصحية مثل الأرز الطبيعي أو البطاطا الحلوة أو "معكرونة القمح الكاملة" في قائمة الطعام، وكذلك البقوليات أو الخضار أو السلطة.

تناول شيء حلو في وقت الظهيرة، يُسمح به حسب مورلو من جمعية التغذية والحمية: "يمكن أيضاً أن تكون قطعة من الكعكة". تؤكل بكميات قليلة وبكل سرور لا تؤثر سلبا على الشكل. إذا كنت ترغب في ملء الطاقة، يمكنك أيضاً تناول منتجات الحبوب الكاملة أو الفاكهة .

وجبة خفيفة في المساء

مع حلول المساء، ينخفض ​​نشاط التمثيل الغذائي في الجسم. بمعنى آخر، يجب تناول كميات أقل على العشاء لتجنب زيادة الوزن. توضح مورلو لموقع "تي أونلاين" الألماني: "هذا ينطبق على كل من يجلس أمام التلفزيون بعد تناول الطعام أو ينام مباشرة".

إذا كنت لا تزال تتحرك وتذهب في نزهة على الأقدام، على سبيل المثال، يمكنك أن تأكل أكثر من ذلك بقليل.

بصرف النظر عن التغذية، تعتبر الأنشطة البدنية مهمة على أي حال - ومن الأفضل توزيعها على مدار اليوم. هذا يعني، على سبيل المثال، المشي قليلاً في الصباح. لكن هذا وحده لا يكفي. وتضيف كنيبس: "يجب على الجميع ممارسة التمارين الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بصورة مكثفة".

ز.أ.ب/ أ.ح