 الأقدام: منطقة عيش مثالية | صحتك بين يديك | DW | 25.08.2022

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صحتك بين يديك

الأقدام: منطقة عيش مثالية

تمثل الأقدام منطقة عيش مثالية لمليارات الكائنات الحية الدقيقة، فالبكتيريا والفيروسات والفطريات تفضل المناخ الرطب على وجه الخصوص. لكن هل يشكل رفقاء السكن هؤلاء خطرا حقيقيا على صحتنا؟

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