الأقدام: منطقة عيش مثالية

نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة في الصيف!

إنه أمر غير مستحب ومسبب للإحراج، بيد أنه يحصل للبعض، وخاصة في فصل الصيف: تعرق الأقدام وظهور رائحة غير مستحبة. نقدم إليك بعض النصائح الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة!