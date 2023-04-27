 الأقدام: منطقة عيش مثالية للبكتيريا والفيروسات | صحتك بين يديك | DW | 27.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

الأقدام: منطقة عيش مثالية للبكتيريا والفيروسات

تمثل الأقدام منطقة عيش مثالية لمليارات الكائنات الحية الدقيقة، فالبكتيريا والفيروسات والفطريات تفضل المناخ الرطب على وجه الخصوص. لكن هل يشكل رفقاء السكن هؤلاء خطرا حقيقيا على صحتنا؟

المزيد من المركز الإعلامي

#40644844 - Füsse © VRD -

الأقدام: قاعدة بناء الجسم الأساسية 27.04.2023

Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape. Tags: Fitness, Aurelia, Trizeps, In Good Shape

تمرين للياقة العضلات 21.04.2023

Jogger suffering from calf pain. || Modellfreigabe vorhanden

أسباب الشد العضلي 21.04.2023

Still aus WDR-Beitrag 'Das Schwitz-Experiment'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden. Tags: Schwitzen, Fitness, In Good Shape

تجربة: هذه هي كمية الملح في العرق 21.04.2023

المزيد German News Service

لماذا يصوت الأتراك في ألمانيا لأردوغان؟

لماذا يصوت الأتراك في ألمانيا لأردوغان؟ 27.04.2023

Folge 04 REV (EA: 26.01.2023) bezieht. Titel: REV Check BYDAtto3 BYD, Atto 3, Blade Battery, LFP Battery, E-car, nail test Copyright: DW

الطيران بالطاقة الشمسية 27.04.2023

Symbolbild Füße

صحتك بين يديك - صحة القدمين من صحة الجسم 27.04.2023

ID # 2849332 Stock Bild von 'fußpilz, füße, schuh'

المشي بشكل مستقيم عبر التاريخ 27.04.2023

المزيد صحتك بين يديك

January 19, 2020: Woman jogging on road, California, USA (Credit Image: © Jupiterimages/El Nuevo Dia de Puerto Rico via ZUMA Press |

نصائح رياضة الركض والمشي 27.04.2023

Mit High Heels läuft eine Besucherin am Sonntag (16.09.2012) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld, während des letzten Publikumstages auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), über den betonierten Boden des Ausstellungsgeländes. Die Luftfahrtausstellung auf dem Airport südlich von Berlin findet vom 11. - 16.09.2012 statt. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn | Verwendung weltweit

أقدام صحية رغم الكعب العالي 27.04.2023

fit&gesund - Ballenzeh Still aus NDR Beitrag: 'Hallux valgus: Was hilft bei einem Ballenzeh?'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden!

اضطراب مفصل قاعدة إصبع القدم الكبير 27.04.2023

Fitnesstipp Aurelia Schlagworte: Fitnesstipp, Aurelia Damann, In Good Shape Copyright: DW Bildbeschreibung: Still aus Fitnesstipp

لياقة بدنية - تمارين الضغط للمبتدئين 27.04.2023

اقرأ أيضا

Symbolfoto Urlaub auf Balkonien: Eine Frau sitzt am Montag (14.05.2012) in Düsseldorf mit Büchern und Sonnencreme auf einem Balkon und streckt ihre Beine der Sonne entgegen. Urlaub auf Balkonien heißt - die Leute verreisen nicht sonder verbringen den Urlaub auf ihrer Terrasse oder auf dem Balkon. Foto: Horst Ossinger dpa

نصائح ذهبية لمواجهة تعرّق الرجلينّ! 21.06.2021

التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.

Weisse Socken, Turnschuhe

نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة في الصيف! 28.08.2021

إنه أمر غير مستحب ومسبب للإحراج، بيد أنه يحصل للبعض، وخاصة في فصل الصيف: تعرق الأقدام وظهور رائحة غير مستحبة. نقدم إليك بعض النصائح الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة!