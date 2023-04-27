الأقدام: منطقة عيش مثالية للبكتيريا والفيروسات

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تمثل الأقدام منطقة عيش مثالية لمليارات الكائنات الحية الدقيقة، فالبكتيريا والفيروسات والفطريات تفضل المناخ الرطب على وجه الخصوص. لكن هل يشكل رفقاء السكن هؤلاء خطرا حقيقيا على صحتنا؟
التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.
إنه أمر غير مستحب ومسبب للإحراج، بيد أنه يحصل للبعض، وخاصة في فصل الصيف: تعرق الأقدام وظهور رائحة غير مستحبة. نقدم إليك بعض النصائح الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة!
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