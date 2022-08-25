الأقدام: قاعدة بناء الجسم الأساسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لدى معاناتنا من آلام الظهر والركبة، لا يدرك الكثيرون أن اختلال القدم قد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك. لكن الثابت هو أن الأقدام تؤثر على بنية أساس الجسم كله، كذلك هي الحال مع الأحذية التي نرتديها.
يتسبب اختيار الحذاء الخاطئ للطفل في عرقلة نمو القدم. كما يتسبب في تشوهات وآلام في القدم تظهر مع التقدم في العمر. عوامل يجب مراعاتها عند اختيار حذاء الطفل لحمايته من تبعات قد تحتاج إلى تدخل جراحي في المستقبل.
"راحة الجسم تبدأ من القدمين" عبارة تستخدم للترويج لأحذية معينة، لكنها حقيقة! فاختيار الحذاء غير المناسب يضر بالجسم والقدمين على المدى الطويل. فما هي المعايير للازمة لشراء الحذاء المناسب؟ إليك بعض النصائح العملية.
تريد التغيير في حياتك وطريقة معيشتك، ولكن تجد صعوبة في ذلك لأنك تفكر فقط في التغييرات الكبيرة. ما رأيك ببعض الحيل الصغيرة والسهلة، والتي لها مفعول كبير، ويمكن أن تمنحك السعادة وترفع من لياقتك وتحمي صحتك.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول