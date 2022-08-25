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الأقدام: قاعدة بناء الجسم الأساسية

لدى معاناتنا من آلام الظهر والركبة، لا يدرك الكثيرون أن اختلال القدم قد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك. لكن الثابت هو أن الأقدام تؤثر على بنية أساس الجسم كله، كذلك هي الحال مع الأحذية التي نرتديها.