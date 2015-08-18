تعد الأفلام المصرية واحدة من أكثر الأفلام مشاهدة في العالم العربي، نظرا لقدرة الكثير من العرب على فهم اللهجة المصرية، كما تعد السينما المصرية سينما قديمة من الناحية التاريخية في العالم العربي، إذ تجاوزت المئة عام.

هناك خلاف بين المؤرخون حول تحديد بدايات السينما المصرية، فهناك من يقول أن البداية في عام 1896 مع عرض أول فيلم سينمائي في مصر، في حين رأى البعض الآخر أن بداية السينما في 1907 مع تصوير فيلم تسجيلي صامت قصير عن الخديوي عباس حلمي الثاني. في عام 1927 تم إنتاج وعرض أول فيلمين شهيرين هما: "قبلة في الصحراء" و" ليلى". ‏