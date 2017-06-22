 الأفغان ينتخبون على وقع تفجيرات دموية ومخاوف من التزوير | أخبار | DW | 20.10.2018

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أخبار

الأفغان ينتخبون على وقع تفجيرات دموية ومخاوف من التزوير

يصوت الأفغان في انتخابات برلمانية تصاحبها مشاهد العنف والفوضى ومزاعم الفساد، واضطرت السلطات لتأجيل الانتخاب في ولايتين. ويشارك في الانتخاب نحو 9 ملايين ناخب، يعتقد البعض أن نصفهم مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.

Afghanistan Parlamentswahl | Wähler in Kabul (Reuters/M. Ismail)

هزت عدة انفجارات اليوم السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) مراكز تصويت في العاصمة الأفغانية كابول، وقال مسؤول طبي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن شخصين قتلا في كابول السبت في انفجارات وقعت بالقرب من مراكز الاقتراع في العديد من المناطق بالمدينة. وأصيب 56 آخرون على الاقل ونقلوا إلى المستشفى، طبقا لما ذكره محب الله زير، المسؤول عن الطب العلاجي في جميع المستشفيات في كابول. وأضاف زير أن القتيلين سقطا بسبب انفجارات وقعت بالقرب من مراكز اقتراع

العنف يؤجل الانتخاب بقندهار

وأصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات. ونشرت السلطات آلافا من أفراد الشرطة والجيش عبر البلاد في أجواء شهدت اغتيال تسعة مرشحين وسقوط مئات بين قتيل وجريح في هجمات لها صلة بالانتخابات.

ويشعر المسؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت لا سيما في ِأعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس الماضي مما دفع السلطات لتأجيل الانتخابات هناك لمدة أسبوع. وتأجلت الانتخابات أيضا في إقليم غزنة بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة.

BdTD Afghanistan Parlamentswahl | Stimmabgabe in Kabul (Reuters/O. Sobhani)

تحول أحد المساجد في كابول إلى مركز للاقتراع في الانتخابات البرلمانية السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مخاوف من التزوير

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش)، ويستمر التصويت حتى الرابعة مساء. لكن مسؤولين أفغان قالوا إنه تقرر تمديد التصويت في بعض الدوائر الانتخابية حتى غد الأحد بعد أن حالت مشاكل تقنية وتنظيمية دون الإدلاء بالأصوات في بعض مراكز الاقتراع. وثار غضب الناخبين اليوم السبت بسبب ارتباك في استخدام أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي وعدم فتح بعض مراكز الاقتراع في الموعد المحدد وضياع مواد متعلقة بالانتخابات وهو ما أدى لطوابير انتظار طويلة. ونظرا لصعوبة إحصاء الأصوات في مختلف أنحاء أفغانستان لن تًعرف النتائج النهائية قبل أسبوعين على الأقل.

مختارات

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتمردة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، كما أفاد موقع "سايت" لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت. (04.09.2018)

تعاني القوات الأفغانية خلال تصديها لطالبان، وشنت الحركة بشرق البلاد أعنف هجوم منذ هدنة غير مسبوقة في شهر حزيران/ يونيو، تم بموجبها تعليق القتال بين طالبان والقوات الأفغانية. وأدى الهجوم لمقتل وجرح المئات حسب مسؤولين. (14.08.2018)

قتل 34 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح عندما استهدف انفجار بسيارة مفخخة نفذته حركة طالبان مصرفا في لاشكرجاه الأفغانية أثناء اصطفاف موظفين لسحب رواتبهم، فيما قُرر إجراء الانتخابات التشريعية في البلد في صيف 2018. (22.06.2017)

وقالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية كانت تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع ولكن لن يتسنى سوى فتح 5100 مركز فقط لاعتبارات أمنية. ومع بدء التصويت، أبلغ ناخبون ومراقبون للانتخابات عن حدوث مشاكل في بعض الأماكن شملت تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع وصعوبات في استخدام أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي.

ولم تفتح مراكز الاقتراع في إقليمين على الأقل وهما كابول وكونار شرقي أفغانستان، مع اصطفاف الناخبين في الخارج انتظارا للادلاء بأصواتهم. وقال محمد محقق أحد زعماء قومية الهزارة التي يعيش عدد كبير من أبنائها في غرب العاصمة "ما زالت هناك مراكز كثيرة في الجزء الغربي من كابول لم تفتح. أنتظر هنا منذ ساعتين ونصف الساعة لكن موظفي الانتخابات يقولون إنهم ينتظرون قوائم الناخبين".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 8.8 مليون شخص ولكن من المعتقد أن عددا، يقدره البعض بما يصل إلى 50 في المئة أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم. ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 250 مقعدا من بينها مقعد مخصص لأقلية السيخ. وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


مختارات

أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

صور من الماضي تترك انطباعا وكأنها من عالم آخر، إنها صور تعود إلى النصف الثاني من القرن الماضي لنساء في العاصمة الأفغانية كابول وهن من دون حجاب أو برقع يرتدين ثيابا أنيقة. الصور نشرتها مؤخرا وكالة الأنباء الألمانية د ب أ. (08.08.2015)  

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