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الأفغانيات يكافحن من أجل الحق في التعليم والعمل في ظل حكم حركة طالبان المتشددة.
صوت البرلمان الألماني اليوم على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض. هذا النص القانوني شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر.
غالبا ما يستخدم الدين لتبرير عدم المساواة بين المرأة والرجل في بعض البلدان الإسلامية. لكن خبراء يتحدثون عن حركة "نسوية إسلامية" تطالب بحقوق المرأة استنادا للإسلام نفسه. مبادرة في أفغانستان نهجت هذا الطريق، فإلى أين وصلت؟
أنهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.
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