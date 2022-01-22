الأفغانيات يكافحن من أجل الحق في التعليم والعمل

"نسوية إسلامية".. القرآن وحقوق المرأة في أفغانستان!

غالبا ما يستخدم الدين لتبرير عدم المساواة بين المرأة والرجل في بعض البلدان الإسلامية. لكن خبراء يتحدثون عن حركة "نسوية إسلامية" تطالب بحقوق المرأة استنادا للإسلام نفسه. مبادرة في أفغانستان نهجت هذا الطريق، فإلى أين وصلت؟