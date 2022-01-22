 الأفغانيات يكافحن من أجل الحق في التعليم والعمل | DW الأخبار | DW | 03.07.2022

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الأفغانيات يكافحن من أجل الحق في التعليم والعمل

الأفغانيات يكافحن من أجل الحق في التعليم والعمل في ظل حكم حركة طالبان المتشددة.

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حركة طالبان تضيق الخناق على حقوق المرأة في أفغانستان

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May 14, 2022, Munich, Bavaria, Germany: Reacting to the leak via Politico of a draft opinion by Justice Samuel Alito to overturn Roe v. Wade (1973) and Planned Parenthood v. Casey (1992), Americans in Munich, Germany demonstrated in front of the American Consulate against what they see as attacks on their reproductive rights and bodily autonomy. The draft opinion ultimately leaves the decision to the states, meaning approximately 50% of the United states will implement some of all of the following: bans on abortion, criminalization of abortion, prerequisites that donÃ¢â¬â¢t coincide with the science, and hurdles so high, that abortion is effectively banned. Currently, 23 states are set to restrict abortion if Roe is overturned, with 13 states already having trigger bans in place. 16 states protect abortion rights. The Lancet has posed the rhetorical question Ã¢â¬ÅWhat kind of society has the USA become when a small group of Justices is allowed to harm women, their families, and their communities that they have been appointed to protect? (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire

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Mit einer verschleierten Freundin unterhält sich eine junge Kabulerin am 28.3.2002 auf einem Markt der afghanischen Hauptstadt. Allerdings machen auch nach dem Sturz des Taliban-Regimes erst wenige Frauen von ihrer neuen Freiheit Gebrauch, sich unverschleiert in der Öffentlichkeit zu bewegen.

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Abortion-rights activists react outside the Supreme Court in Washington, Friday, June 24, 2022. The Supreme Court has ended constitutional protections for abortion that had been in place nearly 50 years in a decision by its conservative majority to overturn Roe v. Wade. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

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