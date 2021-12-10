 الأفروبية - البحث عن هوية | واحة الثقافة | DW | 22.01.2022

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واحة الثقافة

الأفروبية - البحث عن هوية

ما هو القاسم المشترك بين السود في أوروبا؟ المؤلف والمصور البريطاني جوني بيتس تنقل بين شيفيلد وباريس وبروكسل وبرلين وبحث عن قواسم مشتركة فوجد تناقضات.

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واحة الثقافة - أوروبا ما بعد الاستعمار - لا مستقبل بدون ذاكرة 22.01.2022

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Kunstwerk von R. Kahlon, fotografiert am 19.08.2017 Titel: Untiteled Portrait (White Dots) Serie: Do You Know Our Names? (2013) © Uta Neumann Strahler

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