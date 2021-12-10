الأفروبية - البحث عن هوية

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ما هو القاسم المشترك بين السود في أوروبا؟ المؤلف والمصور البريطاني جوني بيتس تنقل بين شيفيلد وباريس وبروكسل وبرلين وبحث عن قواسم مشتركة فوجد تناقضات.
بعد إرغام طائرة "راين اير" على الهبوط لاعتقال صحافي معارض، استدعى الاتحاد الأوروبي وألمانيا سفيري بيلاروسيا لديهما، وطلبت بريطانيا من شركات خطوطها الجوية عدم دخول المجال الجوي البيلاروسي واستدعت هي الأخرى سفير مينسك.
تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.
سعت الأمم المتحدة لتأمين عشرة مليارات دولار لإغاثة السوريين، بيد أن مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل لم يخرج إلا بحوالي نصف المبلغ. من هم أبرز المتبرعين؟ وهل تصمد سياسة "لا إعادة إعمار بوجود الأسد في السلطة"؟
تتوالى ردود الفعل الإقليمية والدولية على الأزمة السياسية التي تشهدها تونس. وبينما أبدت كل من برلين وواشنطن قلقهما من الأحداث الأخيرة ودعت بروكسل كل الأطراف إلى احترام الدستور، استنكرت تركيا "تعليق العملية الديمقراطية".
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