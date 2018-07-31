 الأعلى للمسلمين بألمانيا يأمل ″روحا إيجابية″ لمبادرة زيهوفر حول الدين | أخبار | DW | 24.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الأعلى للمسلمين بألمانيا يأمل "روحا إيجابية" لمبادرة زيهوفر حول الدين

أشاد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن اعتزام وزير الداخلية هورست زيهوفر إطلاق نقاش مجتمعي حول دور الدين وعلاقته بالدولة وآفاق التعايش وفقاً لمبادئ الدستور في مجتمع أصبح أكثر تديناً، حسب وزير الداخلية.

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland (picture alliance/dpa/A. Heinl)

قال أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في حوار مع صحيقة "باساور نوين بريسه" في عددها الصادر اليوم الجمعة (24 أغسطس/ آب 2018) بشأن مبادرة وزير الداخلية هورست زيهوفر لفتح نقاش مجتمعي حول الدين: "نُحيي كون وزير الداخلية اعتمد في تعليله على الدستور الألماني وهذا ما يسمح بروح إيجابية أفضل مما ساد النقاشات السابقة".

وكان زيهوفر قد أكد أنه من المهم حالياً بسبب الهجرة إلى ألمانيا أن يتم طرح نقاش عن دور الدين وعلاقته بالدولة. وكتب زيهوفر في مقال لصحيفة "فيلت" الألمانية: "هجرة أشخاص من مواطن مختلفة وذوي صبغة دينية وثقافية مختلفة أدى إلى تحديات كبرى تتعلق أيضاً بالعلاقة بين الدين والدولة".

وأضاف أنه يعتزم تناول "قضايا أساسية"، وكتب أيضاً "ما هي الأهمية التي نوليها نحن للدين في مجتمعنا؟ وكيف نصيغ التعايش في مجتمع أصبح أكثر تدينا وعقائدية؟".

مشاهدة الفيديو 01:50
بث مباشر الآن
01:50 دقيقة

أستاذ للدراسات الإسلامية: الجهل المخذي بالمفاهيم الدينية لدى أبناء المهاجرين في ألمانيا يؤدي لهذه النتائج..

وعبر  مزيك عن أمله "أن يكون الجدل الملتوي حول الإسلام مجرد جزء من الماضي"، مؤكداً أن المسلمين هم "بالطبع وعقيدتهم جزء من ألمانيا". ويذكر أن زيهوفر أعلن أنه سوف يسعى لحوار "مع جميع الجماعات الدينية ذات الصلة في ألمانيا"، وناشد بالقول: "فلندرك جذورنا الحضارية والدينية ونمثلها بوعي صحي للذات، ولكن في الوقت ذاته مع احترام التصورات الدينية والأيديولوجية الأخرى".

وأضاف زيهوفر أن حرية العقيدة لا تعفي أي شخص من احترام الدستور وكتب في المقال: "ولكن يسري من ناحية أخرى أن الطوائف الدينية لديها بالطبع الحق في التعبير عن نفسها في قضايا عرقية وسياسية اجتماعية والمشاركة (مجتمعيا) بما يتناسب مع ذلك".

وأكد الوزير الألماني أن ذلك يسري بالتساوي بالنسبة لجميع الطوائف العقائدية "ولا يقتصر بالطبع على الكنائس المسيحية - وفقاً للمبادئ الراسخة دستورياً للحيادية والتكافؤ".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / إ.ب.د)

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

"776 من المصنفين كإسلاميين خطيرين موجودون في ألمانيا"

في ظل الجدل القائم في ألمانيا بعد ترحيل المشتبه به على أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. كشفت الحكومة الألمانية أرقاما دقيقة بشأن المتشددين الإسلاميين الخطرين الموجودين على الأراضي الألمانية. (18.07.2018)  

دراسة: المسيحيون الملتزمون في أوروبا أكثر ارتياباً بالإسلام

أفادت دراسة شملت 15 دولة أوروبية أنّ نسبة المسيحيين الرافضين لانضمام مسلمين إلى عائلاتهم بين كاثوليك ألمانيا أعلى منها بين البروتستانت. كما كشفت أنّ الكاثوليك أكثر ميلا إلى إعطاء آراء سلبية إزاء الإسلام من البروتستانت. (29.05.2018)  

هكذا يحيي الألمان يوم مناهضة معاداة الإسلام

في الأول من يوليو/ تموز يحل في ألمانيا يوم مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام. وستشارك أكثر من 20 منظمة في عدد من التظاهرات لإحياء هذا اليوم وذلك للفت الانتباه إلى ظاهرة تشهد تنامياً في السنوات الأخيرة. (29.06.2018)  

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أستاذ للدراسات الإسلامية: الجهل المخذي بالمفاهيم الدينية لدى أبناء المهاجرين في ألمانيا يؤدي لهذه النتائج..  

مواضيع ذات صلة

Polen, Ausschwitz: KZ Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

لماذا ينظم مسلمون ويهود رحلة مشتركة لمعسكر أوشفيتس النازي؟ 31.07.2018

في مساعٍ مشتركة لمحاربة العداء للسامية، ينظم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بالتعاون مع اتحاد اليهود التقدميين رحلة تعريفية تجمع مسلمين ويهود لمعسكر الإبادة النازي أوشفيتس. بيد أن هذه المبادرة وجدت من ينتقدها أيضا.

Deutschland - Aiman Mazyek, Vorsitzender Zentralrat Muslime

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يطالب بـ"نقاش حقيقي" حول العنصرية 14.06.2018

بعد يوم من قمة الاندماج التي استضافتها دار المستشارية في برلين، دعا أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى حوار حقيقي بشأن العنصرية، مشيرا إلى أن عملية الاندماج يجب أن لا تقتصر على المهاجرين فقط.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens

ترحيل ألمانيا لسامي أ. إلى تونس ـ دولة القانون على المحك! 19.07.2018

قلما أثار ترحيل مهاجر تحوم حوله شبهة الإرهاب زوبعة من هذا الحجم في ألمانيا، وذلك بسبب الشكوك التي طالت عملية الترحيل من حيث مطابقتها للإجراءات القانونية والضوابط القضائية. DW تسلط الضوء على هذا الجدل وتحاور محامي المرحل.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  