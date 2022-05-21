 الأعاصير المحلية تثير قلق خبراء الطقس لصعوبة توقعها | DW الأخبار | DW | 25.05.2022

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DW الأخبار

الأعاصير المحلية تثير قلق خبراء الطقس لصعوبة توقعها

تزداد حدّة ومرات حدوث حالات الطقس المتطرف المتمثلة بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وموجات الحرارة الشديدة أو العواصف الترابية الناجمة عن الجفاف والتصحّر.

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