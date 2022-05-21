الأعاصير المحلية تثير قلق خبراء الطقس لصعوبة توقعها

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تزداد حدّة ومرات حدوث حالات الطقس المتطرف المتمثلة بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وموجات الحرارة الشديدة أو العواصف الترابية الناجمة عن الجفاف والتصحّر.
أسفرت أعاصير اجتاحت ألمانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، كما خلفت أضراراً مادية تقدر بملايين اليوروهات، وتسببت أيضاً باضطراب كبير في حركة القطارات.
أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا الجمعة. وتسببت الرياح والعواصف في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.
بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من مضاعفة الغرب لدعمه العسكري والاستخباراتي لكييف، إلا أن دعاية الكرملين لا تزال تروج بثقة لنصر روسي حتمي. غير أن عددا من الخبراء الألمان ينظرون للأمر بشكل مختلف.
سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.
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