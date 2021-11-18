الأطفال والمدارس في زمن الجائحة

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بعد إغلاق العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، عاد التلاميذ لتلقي الدروس في المدارس في كل مكان تقريبا. في هذه الحلقة سنقدم تقارير عن هذا الموضوع من ألمانيا وكولومبيا ونيجيريا وأوغندا.
أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء الإغلاق الصارم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فيما يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 5.73 مليون.
تشير إصابات كورونا الجديدة في أفريقيا إلى موجة ثانية. على عكس أوروبا، فإن مسألة التطعيم لا تلوح في أفق القارة قريباً. فما هو العمل الآن وما الذي تعلمته القارة السمراء من الموجة الأولى؟
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