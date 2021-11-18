DW الأخبار

الأطفال والمدارس في زمن الجائحة

بعد إغلاق العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، عاد التلاميذ لتلقي الدروس في المدارس في كل مكان تقريبا. في هذه الحلقة سنقدم تقارير عن هذا الموضوع من ألمانيا وكولومبيا ونيجيريا وأوغندا.