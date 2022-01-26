 الأطفال معرضون لخطر المجاعة في أفغانستان | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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DW الأخبار

الأطفال معرضون لخطر المجاعة في أفغانستان

يعاني الأطفال على وجه الخصوص من المجاعة التي تلوح في الأفق في أفغانستان نتيجة الجفاف الأخير وانسحاب منظمات الإغاثة الدولية بعد استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

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