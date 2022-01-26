الأطفال معرضون لخطر المجاعة في أفغانستان

اليمن ـ سقوط نحو 200 بين قتيل وجريح في قصف سجن في معقل الحوثيين

سقط حوالي 200 قتيل وجريح في هجوم على سجن في شمال اليمن، وفق منظمات طبية وإغاثية ومصادر محلية، والحوثيون يلقون بالمسؤولية على التحالف، الذي كثف غاراته في اليمن منذ استهدف الحوثيين للإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة.