الأطباء النفسيون في أوكرانيا وازدياد صدمات الحرب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
خوف وصدمة ورهاب نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة لدى الأطفال الذين لا يقدرون على التعبير عن مخاوفهم
يعتقد الخبراء أن العديد من الأوكرانيين الفارين من الحرب قد يعانون من مشاكل في الصحة النفسية والعقلية. ويشعر الخبراء بالقلق من أن يدخل اللاجئون في دوامة فترات انتظار قد تكون أطول مما كان يُعتقد إلى حين الحصول على مساعدة.
بعد مقتل 23 شخصًا على الأقل في قصف روسي على مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الهجوم "المروع"، في حين دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى "محكمة خاصة" للجرائم الروسية المرتكبة في بلاده.
إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول