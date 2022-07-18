 الأطباء النفسيون في أوكرانيا وازدياد صدمات الحرب | DW الأخبار | DW | 28.07.2022

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الأطباء النفسيون في أوكرانيا وازدياد صدمات الحرب

خوف وصدمة ورهاب نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة لدى الأطفال الذين لا يقدرون على التعبير عن مخاوفهم

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