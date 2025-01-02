الأسماك.. خيار غذائي لا غنى عنه لصحة أفضل

لا تتميز الأسماك فقط بمذاقها الشهي للغاية وجاذبيتها، التي تزين موائد العديد من الأشخاص، بل تتمتع أيضا بفوائد صحية لا حصر لها تجعلها من الخيارات الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة مثالية.

لاشك أن تناول السمك من العادات الغذائية المُحببة لدى ملايين الأشخاص حول العالم. ويُزين طبق السمك اللذيذ موائد طعام الناس. ويُعتبر خيارا مناسبا للكثيرين بفضل الأسعار المعقولة لبعض أنواعه مقارنة باللحوم الحمراء.

كما أن السمك من المصادر الغنية بالبروتينات والفوائد الصحية للجسم، فقد أوضح موقع "هايل براكسيس" الذي يُعنى بالأخبار الطبية أن استهلاك السمك بشكل منتظم يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وربطت عدة دراسة سابقة بين اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والتمتع بصحة جيدة، إذ يُعتقد أن للبروتينات والأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك تأثيرات إيجابية على الصحة، حسب ما وأرده موقع "هايل براكسيس" الألماني.

كما أن السمك غني بالحمض الأميني المعروف باللايسين، والذي لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه بل يجب استهلاكه مع الطعام. ويتواجد اللايسين في الحبوب والبقوليات لكن بنسب أقل بالمقارنة مع السمك الغني به، وفق ما ذكره موقع العلمي المتخصص "ساينس دايريكت".

مزرعة السلمون البديلة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ولفت موقع "هايل براكسيس" أن للاستهلاك المنتظم للأسماك عدة آثار صحية إيجابية بعيدة المدى، والحماية من عدة أمراض مختلفة بينها خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والأمراض الالتهابية. فضلا عن فوائد صحية على الكبد والخلايا العصبية.

فوائد جمة

ويُنصح بتناول بعض الأنواع من الأسماك بشكل خاص مثل السلمون والتونة والسردين لما تحتوي عليه من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تلعب دورا أساسيا في تعزيز صحة القلب. كما أن السمك غني بعدة فيتامينات ومعادن .

ومن بين هذه الفيتامينات، هناك فيتامين "د" الموجود في سمك السلمون والسردين والتونة، والذي يدعم الجهاز المناعي ووظائف العضلات وصحة العظام. وهناك أيضا فيتامين "ب" الضروري للتمثيل الغذائي والجهاز العصبي ونمو الخلايا.

وبخصوص المعادن، فإن بعض أنواع السمك غنية بالسيلينوم المضاد للأكسدة، والمهم لتعزيز جهاز المناعة.

كذلك، يحتوي السمك على اليود (سمك القد مثلا) المهم للغدة الدرقية، وتنظيم التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، حسب ما ذكره موقع "أونيست كاتش".

ر.م